TP - Ngày 21/3, đại diện báo Tiền Phong tại Đà Nẵng đã trao 12,6 triệu đồng của bạn đọc cho chị Lê Thị Quy (45 tuổi, khối phố 7 thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị) có con nhỏ là cháu Mai Xuân Tiến (4 tuổi) bị bệnh hiểm nghèo. Cháu Tiến là nhân vật trong bài viết: “Bé 4 tuổi cầu xin sự cứu giúp” đăng trên báo Tiền Phong số ra ngày 13/3.

Đại diện báo Tiền Phong trao tiền giúp đỡ của bạn đọc đến mẹ con chị Quy.

Căn phòng trọ tại số 88 đường Ngô Chi Lan (phường Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng) rộng hơn 10m2 không còn chỗ trống vì đồ đạc, giường chiếu của 4 mẹ con chị Quy. Cuối phòng cháu Tiến bụng căng tròn nằm chơi, mặt nhễ nhại mồ hôi. Thỉnh thoảng, cháu lại áp má xuống nền nhà để tìm hơi mát. Chị Quy ngậm ngùi cho biết chứng bệnh gan, thận mà cháu đang mắc phải rất dị ứng với thời tiết nóng. Chỉ tay về phía góc tường nham nhở, chị nói: “Thằng Tiến cũng như anh trai của nó trước đây, bị bệnh gan. Cơm cháo nào có thèm ăn. Ép lắm cũng chỉ được lưng bát, chủ yếu uống sữa”.

Chứng bệnh gan đa nang và thận xốp hai bên khiến vòng bụng của Tiến to lên từng ngày. Mới mấy hôm không gặp bụng đã to hơn thấy rõ, lỗ rốn lòi ra ngoài to bằng ngón tay. Lỡ mải mê vui đùa với các chị quá lâu, Tiến lại nằm phịch xuống, miệng thở dốc liên hồi. Chị Quy bảo, nhiều hôm nóng, cả nhà ngủ thiếp, tỉnh thấy máu từ mũi Tiến chảy ra, ướt lan cả má, dính bết vào tóc. Chị Quy lại nức nở bế xốc con chạy trong đêm lên bệnh viện.

Nghèo khó, con bệnh tật, chồng ốm đau, giữa năm 2015, chị Quy bồng bế Tiến vào Đà Nẵng tìm phòng trọ, mưu sinh, kiếm tiền chữa bệnh. Cuối 2016, hai con gái Mai Thị Thúy (14 tuổi) và Mai Chi (10 tuổi) cũng được chị đón vào ở với mẹ. Thúy và Chi khỏe mạnh nhưng gầy gò, ốm yếu vì ăn uống thiếu chất. Cả hai được đi học nhờ một nhà chùa cưu mang. Biết thương mẹ nên hai bé quán xuyến việc nhà, lo cho em mỗi khi mẹ đi làm thuê.

Chồng chị, anh Mai Quang Đại cũng bị bệnh gan, con gái thứ hai của chị đã qua đời cũng vì chứng bệnh này. Thương vợ con, tháng trước, anh Đại vào Đà Nẵng xin làm phụ hồ nhưng được mấy hôm đồng nghiệp phải đưa anh về quê vì kiệt sức, ngất xỉu liên tục.

Thông qua ban đại diện báo Tiền Phong tại Đà Nẵng, chị Lê Hoàng Phương và Dương Thu Hương (Hà Nội) giúp đỡ 4 triệu đồng. Anh Lê Văn Phi (Sơn Trà, Đà Nẵng) và nhóm bạn giúp đỡ 7,6 triệu đồng. Anh V.T (Đà Nẵng) giúp đỡ 500.000 đồng, một nữ bạn đọc giúp đỡ 500.000 đồng. Cầm số tiền trên tay, chị Quy xúc động, gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm. Tiền này chị sẽ dành để bồi bổ cho con, trang trải thuốc men, chuẩn bị cho cháu Tiến nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ.

Mọi sự giúp đỡ cháu Tiến xin gửi về: Ban đại diện báo Tiền Phong (19 Ngô Gia Tự - TP Đà Nẵng, ĐT: 0236.3828039) hoặc liên hệ với chị Lê Thị Quy (địa chỉ số 88 – Ngô Chi Lan, phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng), ĐT: 0165.6679382.