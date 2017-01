Mấy hôm thời tiết giá rét, nhưng chị Cao Thị Phong (41 tuổi, dân tộc Thái) ở bản Nam Tân, xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa vẫn miệt mài lên đồi dọn lau sậy, chăm sóc các bụi luồng. Một cây luồng có giá khoảng 20 nghìn đồng, nhưng chẳng phải ngày nào cũng có người mua. Chồng mất sớm, chị Phong nuôi 2 con nhỏ và người mẹ già. Thu nhập bấp bênh, không ổn định, chị Phong luôn lo về tương lai của các con, và sức khỏe của người mẹ già, chị rưng rưng khi biết mình sẽ được nhận quà Tết từ chương trình Trao tặng quà Tết cho người nghèo của Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp với báo Tiền Phong. “Món quà có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Tấm lòng chia sẻ của các nhà hảo tâm, quan tâm đến người nghèo những dịp lễ, Tết như thế này là động lực để chúng tôi thoát nghèo, phấn đấu trong cuộc sống”- chị Phong nói.

Hai huyện vùng núi cao Quan Sơn, Quan Hóa chủ yếu là đồng bào Thái, Mường sinh sống. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, địa hình khó khăn, kinh tế nghèo nàn… Nhiều năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ cho đồng bào nơi đây ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, kinh tế, văn hóa… Tuy nhiên, hành trình thoát nghèo của đồng bào vẫn như còn xa.

Trong ngôi nhà sàn hở vách nhiều phía của ông Lương Văn Nghĩa (ở bản Na Nghịu, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn) chỉ có ông và người vợ ở với nhau. Cả hai đều đã già, không còn sức lao động, nghĩ đến Tết Nguyên đán sắp tới, ông Nghĩa chỉ lo cho mâm cơm đạm bạc để cúng tổ tiên. Khi biết hộ gia đình mình sẽ được nhận quà Tết trong dịp tới, ông Nghĩa mừng lắm. Ông Nghĩa nói: “Chúng tôi cũng day dứt khi tuổi già, sức yếu chẳng thể làm các công việc nặng nhọc để kiếm sống. Những tấm lòng của các nhà hảo tâm vào mỗi dịp Tết đến khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng”.

Bà Vi Thị Min (59 tuổi, ở bản Tân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn) cũng là một trong những hộ sẽ được nhận quà Tết thì cảm thấy bớt tủi thân hơn khi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Hiện bà Min là lao động chính trong gia đình, nuôi 2 người con bị bệnh tâm thần.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Bí thư Huyện ủy Quan Sơn chia sẻ: “Nhiều năm qua, nhờ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã góp phần thay đổi, giảm đi khó khăn của đồng bào nơi đây. Nhưng do nhiều yếu tố về điều kiện tự nhiên, trình độ dân trí, vấn đề phát triển kinh tế… mà tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Hành trình thoát nghèo của đồng bào ngoài sự nỗ lực của gia đình các hộ nghèo, cần lắm sự chung tay của toàn xã hội”.

* Tiếp tục hành trình Trao tặng quà Tết cho người nghèo tại Thanh Hóa của Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp với báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, năm nay chương trình sẽ trao 1.000 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 1.000 hộ nghèo ở Quan Sơn, Quan Hóa. Theo kế hoạch, chương trình sẽ được diễn ra vào ngày 7/1/2017 (tức ngày 10/12/2016 âm lịch). Đây là năm thứ 5, chương trình được thực hiện tại Thanh Hóa với hàng nghìn suất quà được trao tận tay người nghèo.

* Qua nhịp cầu báo Tiền Phong, Cty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam (địa chỉ tại 292 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An 453 chiếc áo, 1.565 chiếc quần. Toàn bộ số quần áo này đều mới sản xuất, chưa qua sử dụng. Ngoài ra, một doanh nghiệp khác đã hỗ trợ cho bà con Nghệ An hàng nghìn gói mì tôm. Tỉnh hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã phối hợp với báo Tiền Phongvượt hàng trăm cây số đường rừng chuyển toàn bộ số quà tặng của Cty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam và hỗ trợ của các doanh nghiệp khác trao cho người dân xã nghèo Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Chương trình Góp tình trao Tết tập đoàn Unilever VN đã đến thăm và trao tặng quà Tết cho bà con huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, Phú Yên, Quảng Trị và Tuyên Quang. Đây là những phần quà trong quỹ 10.000 phần quà do 3 nhãn hàng OMO, Knorr và Lifebuoy trích từ doanh thu bán hàng để trao tặng cho những hộ gia đình khó khăn trên cả nước. Không chỉ một vạn món quà Tết được trao đến các gia đình, chương trình còn tổ chức Hội Xuân tại các tỉnh thành trên cả nước (miền Bắc: Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa; miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đắk Lắk; miền Nam: Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Cà Mau), với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian nhằm mang không khí Tết vui tươi đến mọi nhà.

Quang Long - T.H