TP - Đơn của ông Ngô Hoàn Ân, trú tại 607 đường Điện Biên Phủ (phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) kiến nghị việc Cty Điện lực Sài Gòn đặt trạm biến áp trước cửa nhà gây mất an toàn cho gia đình ông cũng như người dân trong khu vực.

Ngày 7/11/2016, Cty Điện lực Sài Gòn có văn bản (số 5215) trả lời: Vị trí trạm biến áp nêu trên được đặt trên vỉa hè giữa hai nhà, cách mặt tiền nhà ông Ân hơn 4m. Theo quy định của Nghị định 14/CP (ngày 26/2/2014) quy định hành lang an toàn lưới điện đối với trạm biến áp cấp điện áp đến 22kV không được nhỏ hơn 2m, do đó nhà ông Ân nằm ngoài hành lang an toàn nên không bị ảnh hưởng bởi trạm biến áp này. Bên cạnh đó, trạm biến áp trên từ khi thiết kế đến giai đoạn thi công được thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định; và khi đóng điện đến nay đã vận hành an toàn, không để xảy ra cháy nổ. Do đó, Cty Điện lực Sài Gòn giữ nguyên vị trí trạm biến áp trên, cam kết sẽ tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng an toàn định kỳ theo đúng các quy định pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

