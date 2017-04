TP - Hàng ngày, ngư dân trẻ Phạm Phông chỉ biết quanh quẩn trong căn nhà nhỏ rồi ra bờ biển ngóng nhìn. Anh là con của ngư dân xấu số Phạm Năm. Phông nối nghiệp cha nhưng rồi lại mắc bệnh hiểm nghèo nên tạm gác giấc mơ vùng vẫy khơi xa.

Phạm Phông bên di ảnh 3 người thân.

Tại dốc thôn Châu Thuận Biển xã Bình Châu (huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi) có một ngôi nhà nhỏ vắng bóng người. Ngôi nhà nhỏ cũ và càng thêm buồn, bởi trên bàn thờ giữa ngôi nhà đặt di ảnh của 3 người, một cô bé còn đeo khăn quàng đỏ và một đứa bé nhỏ có khuôn mặt tròn, ánh mắt trong trẻo và nụ cười dễ thương. Cả 3 cha con cùng chung một ngày giỗ vì ăn nhằm cá nóc độc. Phông buồn rầu kể chuyện cũ: “Ba và chị chết trên đường đi, lên tới bệnh viện tưởng cứu sống được bé út, nhưng rồi cuối cùng cũng mất luôn”.

Ông Năm là một ngư dân gan dạ, lăn lộn sóng gió và nhiều lần đối mặt với bão tố. Cái tính mạnh bạo đó đã giúp ông Năm đi làm thuê cho các tàu khắp vùng kiếm tiền mang về cho vợ nuôi 5 đứa con. Ông cũng là người tốt bụng, luôn chia sẻ cá tôm cho mọi người mỗi lần đi biển về.

Năm xảy ra đại tang, cậu bé Phạm Phông mới 9 tuổi, em gái là Phạm Thị Bích Phượng 5 tuổi. Chị Phạm Thị Hồng, mẹ của Phông bắt đầu với đoạn trường thay chồng gánh vác cả gia đình. Chị không còn thấy nụ cười hiền cùng hình bóng cần cù của anh. Từ sáng tới tối mịt, chị chạy ra biển mua cá đi bán, tới mùa cá cơm thì đi làm thuê trong các lò hấp. Khi ngư dân Châu Thuận Biển được mùa ruốc thì chị lại chen lấn ra biển để mua đi bán lại. Làm việc vất vả để có thêm tiền lo cho con ăn học. Nhưng làm việc như vậy cũng giúp chị quên đi nỗi đau đè nặng trong lòng. Năm năm sau ngày cha mất, cậu bé Phông đã 14 tuổi và quyết định đi biển để giúp mẹ. So với bạn cùng lứa, Phông có vẻ già dặn hơn, tính cách thể hiện là cậu thiếu niên dám xả thân để lăn lộn trên biển như người cha. Trên khuôn mặt của Phông luôn hiện ra nét u buồn. Nhiều người bảo, do Phông mất cha từ lúc còn bé, do hàng ngày sống trong ngôi nhà có 3 tấm ảnh thờ, nếu người cứng rắn tới đâu cũng không tránh khỏi nỗi buồn đeo đẳng đến hết cuộc đời.

Các chủ tàu ở địa phương, rất nhiều người biết ngư dân Nguyễn Năm. Vì vậy, khi cậu học trò xin xuống đi biển thì các chủ tàu đều gật đầu và dành cho cậu sự thương cảm vì hoàn cảnh gia đình. Phông nhanh chóng trở thành ngư dân đi biển giỏi. Phông có mặt trên tàu của các ngư dân khá nổi tiếng, đó là tàu của ông Thạch A, Chánh A. Tàu ra Hoàng Sa đánh bắt rồi lại xuôi vào quần đảo Trường Sa. Tàu làm nghề lặn ốc, hải sâm dưới rạn san hô, vì vậy cậu học trò mới rời nhà trường, sách vở đã nhanh chóng trở thành một ngư dân trẻ có nước da đen láng. Phạm Thị Bích Phượng, em gái của Phông hàng ngày đến trường và được anh động viên cố gắng học tập tốt. Làng chài còn thiếu giáo viên mầm non, thiếu y sĩ, Phông mong muốn em gái sẽ học hành thành đạt và quay về quê làm việc. Chị Hồng vui mừng vì thấy con trai đã nhanh chóng thay cha làm trụ cột để gánh vác cho gia đình và lo cho em. Ngôi nhà cũ rộng khoảng 30 mét vuông đã quá chật hẹp với 3 người. Phông quyết tâm làm biển và giúp mẹ xây thêm gian nhà dưới. Cậu còn dự định đến một ngày nào đó sẽ trở thành thuyền trưởng cầm lái con tàu xuôi ngược ở Hoàng Sa.

Nhưng rồi, tai ương bất ngờ lại ập đến đã cuốn đi ước mơ của 2 anh em Phông. Cách đây chưa lâu, cậu thấy cơ thể không bình thường nên đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị suy thận mạn. Căn bệnh quái ác đã khiến cơ thể cậu mau chóng bị suy kiệt. Đứa em gái gạt nước mắt và tạm gác ước mơ để lên thành phố Quảng Ngãi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp cho anh chạy thận. Hằng tuần, Phông phải ra Đà Nẵng để truyền dịch qua bụng, mỗi tháng tốn thêm 3 triệu đồng.

Chiều buông xuống, Phông cắm cành hoa lên bàn thờ rồi ra bến nhìn ngư dân lục đục xuống thuyền đi biển. Nối nghiệp cha và mang theo ước mơ trở thành thuyền trưởng Hoàng Sa, nhưng rồi mọi cái đành dang dở, trong khi cậu còn quá trẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về chị Bùi Thị Hồng, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐT của Phông: 01645162694.