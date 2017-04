TPO - Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia vừa công bố danh sách 4 đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm nay. Đây là giải thưởng khoa học danh giá, rất được các nhà khoa học trong nước mong chờ.

Bốn đề cử năm nay gồm 3 đề cử cho giải thưởng chính và một đề cử cho giải thưởng nhà khoa học trẻ.

Ba đề cử giải chính gồm PGS.TS Nguyễn Sum (Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn) với công trình “On the Peterson hit problem” xuất bản năm 2015 trên tạp chí Advances in Mathematics, Vol. 274, 432–489. GS.TS Phan Thanh Sơn Nam (Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách khoa TPHCM) với công trình “Propargylamine synthesis via sequential methylation and C-H functionalization of N-methylanilines and terminal alkynes under metal-organic-framework Cu2(BDC)2(DABCO) catalysis” xuất bản trên tạp chí Journal of Catalysis, Vol. 319, 258–264. Đề cử thứ 3 là PGS.TS Hoàng Thị Thu Hà (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) với công trình “Pertussis vaccination during pregnancy in Vietnam: Results of a randomized controlled trial Pertussis vaccination during pregnancy” trên tạp chí Vaccine, Vol 34, 151-159.

Đề cử giải nhà khoa học trẻ thuộc về TS Bùi Hùng Thắng (Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) với công trình “A modified model for thermal conductivity of carbon nanotube-nanofluids” trên tạp chí Physics of Fluids 27, 032002.

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia cho biết, Hội đồng Giải thưởng sẽ tiếp tục họp bàn để tìm ra những gương mặt xứng đáng giành Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ dành cho các nhà khoa học Việt Nam là tác giả của công trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực cho nghiên cứu cơ bản của Việt Nam.

Giải thưởng được xét trao hằng năm cho các nhà khoa học thuộc 7 lĩnh vực khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất và Môi trường, Sinh học và Khoa học tự nhiên khác.

Đây là giải thưởng khoa học tiệm cận với thông lệ quốc tế, được quyết định bởi một hội đồng giải thưởng gồm nhiều nhà khoa học xuất sắc trong và ngoài nước.

Giải thưởng có cơ cấu gồm: từ 1 đến 3 giải thưởng chính và 1 giải thưởng dành nhà khoa học trẻ dành cho tác giả của công trình khoa học xuất sắc. Mỗi giải thưởng gồm Bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Khoa họcvà Công nghệ cùng với mức tiền thưởng tối thiểu là 200 triệu đồng đối với giải thưởng chính và 50 triệu đồng đối với giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ.