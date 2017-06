Tháng 1/2017 Điện máy Xanh chính thức có siêu thị đầu tiên ở một huyện đảo xa xôi. Trước đó, có rất nhiều sự nghi ngại về khả năng hoạt động hiệu quả và có lời của một siêu thị nằm ở một vùng xa xôi cách đất liền tới 45 km.

Hình ảnh siêu thị Điện máy Xanh Phú Quốc ngày khai trương

Thế nhưng, 3 ngày đầu tiên khai trương của siêu thị này đã chứng kiến mức doanh thu “không tưởng” lên tới 10 tỷ đồng, bằng mức doanh thu cả tháng của một siêu thị lớn. Sau 6 tháng đi vào hoạt động doanh thu trung bình của siêu thị Điện máy Xanh Phú Quốc hiện đang ở mức trên 8 tỷ/tháng, một mức doanh thu cũng rất cao so với mặt bằng chung các siêu thị ở tỉnh. Doanh thu siêu thị luôn ổn định trong 6 tháng qua, thời gian cao điểm mùa nóng tăng hơn 50% và bình quân doanh thu quí I so với quí II đang tăng 15%. Ngoài Điện máy Xanh có quy mô tiêu chuẩn, tại Phú Quốc cũng có thêm một Điện máy Xanh mini khác tại An Thới với doanh thu trung bình 3 tỷ mỗi tháng.

Chiến thắng bằng công thức Khách hàng

Sự thành công của Điện máy Xanh Phú Quốc minh chứng một điều: các chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp đang nuốt dần miếng bánh của các cửa hàng truyền thống (mom and pop) với ưu thế vượt trội về chất lượng dịch vụ bán lẻ và thái độ phục vụ của nhân viên. Các số liệu của GfK cũng cho thấy, trên phạm vi toàn quốc, thị phần của Điện máy Xanh tăng lên (hiện đã lên tới từ 15% - 25% thị phần tùy dòng hàng) chủ yếu lấy từ các cửa hàng nhỏ lẻ.

Hiện tại Phú Quốc chưa có nhà bán lẻ chuyên nghiệp, chỉ có cạnh tranh với 1 số đối thủ địa phương. Tuy nhiên với lợi thế là hệ thống rộng lớn, hàng hóa đa dạng, Điện máy Xanh đang chiếm lĩnh vị thế thống lĩnh nơi đây.

Nhân viên siêu thị Điện máy Xanh Phú Quốc nhiệt tình tư vấn cho khách hàng

Cửa hàng Phú Quốc cũng đang phục vụ theo chuẩn chung của MWG lấy khách hàng làm trọng tâm, vì vậy hình ảnh phục vụ của nhân viên Điện máy Xanh Phú Quốc luôn luôn thân thiện và khác biệt so với mọi đối thủ bên ngoài. Khách hàng vào siêu thị luôn được nhân viên tư vấn nhiệt tình, vui vẻ như chính người thân trong gia đình.

Nhìn thấy cả một thị trường tiềm năng

Mỗi khu vực thị trường đều có những đặc thù riêng nhưng có thể thấy một điều dù ở vùng núi xa xôi, vùng nông thôn hay thậm chí các vùng đảo, người dân vẫn luôn có nhu cầu về các sản phẩm điện máy, gia dụng, điện lạnh, và ở đó luôn xuất hiện các cửa hàng nhỏ lẻ. Đó cũng chính là cơ hội của các chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp như Điện máy Xanh. Một khi chuỗi này có mặt, khách hàng sẽ chính là người được hưởng dịch vụ bán lẻ hiện đại với hàng hóa chính hãng, bảo hành tốt và giá cả đúng với chất lượng hàng hóa mình mua.

Nếu nhìn ở những thị trường như Phú Quốc, Điện máy Xanh và các chuỗi bán lẻ khác vẫn còn rất nhiều dư địa để “mở mang bờ cõi” và tầm ảnh hưởng. Cơ hội sẽ dành đến cho ai nhanh chân hơn và chiếm được thiện cảm từ khách hàng.