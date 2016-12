6 dòng mã lệnh cũng đủ thổi bay 10 triệu USD của một doanh nghiệp. 99 dòng lệnh khác thiết lập nên virus Internet (worm) đầu tiên. Mạng điện thoại của cả thành phố bị khống chế chỉ vì một hacker muốn có chiếc xe hơi thời trang... Những hệ thống được coi là bảo mật tốt nhất đã bị xuyên thủng.

1. Đầu những năm 90 thế kỷ trước, hacker huyền thoại Kevin Mitnick liên tiếp xâm nhập vào hệ thống máy tính của một loạt hãng viễn thông và công nghệ nổi tiếng thế giới như Nokia, Fujitsu, Motorola và Sun Microsystems. Nhân vật này bị Cục điều tra liên bang Mỹ FBI bắt giữ năm 1995 và được trả tự do năm 2000. Mitnick không bao giờ gọi hành động của mình là hack mà gọi là "social engineering" - dùng thủ các thủ đoạn lừa gạt người sử dụng để có được thông tin đăng nhập hoặc khai thác hệ thống.2. Tháng 11/2002, hacker người Anh Gary McKinnon sa lưới sau khi chui vào hơn 90 hệ thống máy tính của quân đội Mỹ tại Anh. Nhân vật này sau đó bị dẫn độ sang Mỹ xử án.3. Năm 1995, tay chơi máy tính người Nga Vladimir Levin khoét thủng mạng thông tin Citibank để cuỗm đi 10 triệu USD và trở thành hacker đầu tiên xâm nhập vào hệ thống máy tính ngân hàng ăn cắp tiền. Cảnh sát quốc tế Interpol tóm được anh chàng này tại Anh năm 1995 sau khi phát hiện Levin chuyển tiền vào nhiều tài khoản ở Mỹ, Phần Lan, Hà Lan, Đức và Israel.4. Năm 1983, Kevin Poulsen, một sinh viên Mỹ, đã xâm nhập thành công vào mạng Arpanet, tiền thân của Internet ngày nay. Poulsen đã lợi dụng một lỗ hổng trong kiến trúc của hệ thống thông tin toàn cầu "đời đầu" này để giành quyền kiểm soát tạm thời toàn bộ mạng máy tính cả nước Mỹ.5. Năm 1990, đài phát thanh địa phương ở Los Angeles (Mỹ) công bố một cuộc thi với phần thưởng là chiếc xe hơi sành điệu Porsche 944S2 dành cho người thứ 102 gọi điện đến chương trình. Và lại là hacker Kevin Poulsen chiếm được quyền kiểm soát toàn bộ mạng điện thoại của thành phố này để đảm bảo anh ta là người có số thứ tự đó, và cuối cùng đoạt được phần thưởng ô tô sang trọng nói trên. Poulsen bị bắt một năm sau đó và chịu án 3 năm tù. Nhân vật này hiện là biên tập viên uy tín của tờ báo công nghệ Wired News (Mỹ).6. Năm 1996, hacker Timothy Lloyd (Mỹ) "cấy" 6 dòng mã lệnh vào mạng máy tính của hãng Omega Engineering, vốn là nhà cung cấp linh kiện lớn nhất cho Cơ quan hàng không vũ trụ NASA và Hải quân Mỹ. Mã "độc" nói trên cho phép một "trái bom logic" phát nổ và xóa hết các phần mềm đang kiểm soát hoạt động sản xuất của Omega, khiến công ty này thiệt hại 10 triệu USD.7. Năm 1988, Robert Morris, một sinh viên 23 tuổi ở Đại học Cornell University (Mỹ), tung ra loại sâu mạng đầu tiên. Ban đầu, anh ta phát tán 99 dòng lệnh lên Internet để thử nghiệm và nhanh chóng nhận ra chương trình của mình có sức lan tỏa rất nhanh trên các máy tính. Rất nhiều PC trên khắp nước Mỹ và nơi khác đã bị hỏng. Morris bị bắt năm 1990.8. Năm 1999, virus Melissa là phần mềm tấn công đầu tiên có thể gây thiệt hại quy mô lớn. Do "tác giả" David Smith 30 tuổi thực hiện, Melissa lây lan vào hệ thống máy tính của hơn 300 doanh nghiệp trên thế giới và phá hủy hoàn toàn mạng PC ở những nơi này. Thiệt hại ghi nhận sau vụ việc lên tới 400 triệu USD. Smith đã bị bắt và chịu án tù 20 tháng kèm 5.000 USD tiền phạt.9. Năm 2000, một nhân vật mà cảnh sát không công bố danh tính ngoài biệt hiệu MafiaBoy đã hack vào một loạt website lớn trên thế giới, trong đó có eBay, Amazon và Yahoo trong khoảng thời gian từ 6/2 đến ngày Valentine 14/2 năm đó. Hacker này giành được quyền kiểm soát 75 máy tính trong 52 mạng khác nhau, sau đó ra lệnh tấn công từ chối dịch vụ vào các hệ thống này. MafiaBoy bị bắt ngay trong năm gây án.10. Năm 1993, một nhóm tự xưng là "Những bậc thầy lừa gạt" đã xâm nhập vào hệ thống tin học của một loạt tổ chức tại Mỹ như Cục an ninh quốc gia, hãng viễn thông AT&T, ngân hàng Bank of America. Sau khi hack thành công, bọn họ thiết lập một hệ thống "tầm gửi" cho phép gọi điện thoại đường dài quốc tế thoải mái và có thể sử dụng "chùa" nhiều kênh liên lạc thuê bao cá nhân.