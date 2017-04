15 câu chuyện lạ có thật trong tự nhiên hiếm có và bí ẩn dưới đây sẽ chứng minh chúng ta gần như hoàn toàn không biết gì về hành tinh xanh này cả

Sông Mekong ở Thái Lan đôi khi phun trào với những quả cầu lửa đỏ dâng cao 30-50m so với nước trong khoảng từ 3 đến 8s rồi biến mất. Những quả cầu này thường xuất hiện vào tháng 10, và thậm chí còn có một lễ hội dành cho hiện tượng kỳ lạ này. Đã có rất nhiều khách du lịch lựa chọn thời điểm tháng 10 để sang Thái Lan chiêm ngưỡng tận mắt hiện tượng đáng ngạc nhiên này.



Các nhà khoa học giải thích nó như là sự gia tăng khí từ sông. Những quả cầu này vốn là hỗn hợp của nhiều loại khí, bao gồm khí mêtan-nitơ nồng độ 19%; sự kết hợp của cả vi khuẩn hiếm khí và kị khí cùng với lớp trầm tích hữu cơ dày trên đáy sông nhiều đất sét và cát...

Dưới tác động của ánh sáng và sức nóng Mặt Trời, các chất hữu cơ dưới đáy sông phân hủy, càng tạo thêm nhiều khí meta trong nước, gia tăng áp lực khí, dần các khí này sẽ được đẩy lên trên bề mặt nước, kết hợp với khí ô xi trong không khí mà bùng cháy tạo thành ra những quả cầu mà mọi người đã thấy, khi khí cháy hết thì các quả cầu biến mất.

Do thành phần chính là khí metan nên khi cháy không tạo mùi cũng như tiếng động ầm ĩ nên không quá ảnh hưởng xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể chiêm ngưỡng lúc xảy ra hiện tượng kỳ lạ này.



Người dân địa phương tin rằng những quả bóng này được gửi bởi Naga, một sinh vật nửa người, nửa rắn sống ở con sông.



10. Thung lũng các loài chim rơi





Các con tàu biển ngày xưa đã xảy ra hiện tượng lạ đó là ngọn tháp và cột buồm tháp đôi khi được thắp sáng bằng những đám cháy dữ dội, thường là trong một cơn bão.Những người châu Âu thời trung cổ tin rằng ngọn lửa này là món quà hứa hẹn của Thánh Elmo, vị thánh bảo trợ của các thủy thủ. Truyền thuyết kể lại rằng Thánh Elmo sẽ cầu nguyện cho họ và đưa ra cảnh báo dưới dạng đèn chiếu sáng trên cột buồm.Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã kết luận Ngọn lửa của Thánh Elmo (cũng gọi là ánh sáng thánh Elmo) là một hiện tượng thời tiết. Trong đó plasma phát sáng được tạo ra bởi một sự phóng điện từ một vật sắc nhọn hoặc trong một điện trường mạnh (được tạo ra bởi bão hoặc tạo ra bởi một núi lửa phun trào). Tuy nhiên việc mô phỏng cũng như phân tích chính xác các điều kiện để xảy ra hiện tượng thời tiết Ánh sáng thánh Elmo vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.Nhìn những bức ảnh trên chắc hẳn nhiều bạn thắc mắc về hiện tượng kỳ lạ này. Đã tìm ra ngôi nhà ông già Tuyết ở Nam Cực rồi sao? Thực chất đây chính là hình ảnh mạch phun khí của núi Erebus ở Nam Cực.Núi Erebus là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất và hoạt động mạnh nhất ở Nam Cực. Nó được bao phủ bởi các ống dẫn tuyết làm bằng hơi nước đông lạnh thoát ra từ các khe nứt.Ở Nam cực cũng có núi lửa vì thế hơi nước bên trong các núi lửa thoát ra bên ngoài, tiếp xúc với không khí lạnh khiến chúng bị đóng băng nhanh chóng, dần dần đã hình thành nên các cột ống khói tỏa hơi nước xung quanh như trên hình.Các ống khói này có thể cao tới 20m đấy các bạn ạ!Hiện tượng quang học tuyệt vời này xuất hiện khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, hoặc ánh sáng từ các thành phố phản chiếu lại từ các hạt băng nhỏ lơ lửng thẳng đứng trong không khí.Theo các nhà khoa học, đây là một hiện tượng tự nhiên hiếm xảy ra. Không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được chứng kiến.Một người đàn ông ở Hämeenlinna, Phần Lan, đã phát hiện ra những sợi tuyết trông giống như những sợi mì xuất hiện ở hồ gần nhà anh ta. Thậm chí, sau đó anh ta có thể lấy và tách được những sợi này ra, thu thập chúng làm thành các quả cầu tuyết.Các nhà khoa học cho rằng các sợi tuyết này có thể được hình thành bởi các chuyển động của gió và nước trước khi băng tuyết chuẩn bị tan chảy.Có một khu rừng ở Nga mà tại đây cây cối uốn cong một cách kỳ lạ, không có một cây nào đứng thẳng cả, không phân biệt về các loại cây và chiều cao.Và đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng về hiện tượng này. Một số người nghĩ rằng nguyên nhân hiện tượng này là do ký sinh trùng, trong khi một số khác lại đổ lỗi cho gió biển mạnh thổi tạo nên những hình dạng này ở cây. Đặc biệt hơn thì những cao tuổi sống trong vùng thì nghĩ rằng nơi này bị ma ám..Một số người nghĩ rằng những luồng ánh sáng màu đỏ hoặc xanh cứ nhấp nháy liên tục ở trên bầu trời là dấu hiệu những phi thuyền của người ngoài hành tinh. Chỉ sau những hiện tượng này được chụp lại bằng máy ảnh vào năm 1989 thì người ta đã xác định được những ánh sáng kỳ lạ này chính là những tia sét ở những khoảng cách rất xa địa điểm nhìn thấy những luồng sáng.Thủy triều đỏ là do lượng lớn tảo đỏ nhỏ gần mặt nước, khi chúng "nở" đồng loạt đã nhuộm đỏ vùng biển như vậy.Thủy triều đỏ khá nguy hiểm cho người dân biển vì những lúc xảy ra hiện tượng này thì hàm lượng oxy trong nước giảm, trong khi hydrogen sulfide và amonia tăng, ảnh hưởng đến sự sống của các sinh vật trong nước.Một số nhà khoa học đã cho rằng thủy triều đỏ có liên quan đến các bệnh dịch đầu tiên của Ai Cập, nơi mà nước của sông Nile biến thành máu, và đã giết chết cá, gây ô nhiễm và lan truyền dịch bệnh.Nếu bạn ở trên núi và nhìn từ phía xa ánh mặt trời, đôi khi bạn có thể nhìn thấy bóng của một người khổng lồ bao quanh bởi một quầng cầu vồng. Và điều làm bạn liên tưởng đầu tiên thì đây chính là một bóng ma. Hiện tượng này xảy ra khá phổ biến và nó từng được cho là phép ma thuật của các phù thủy Walpurgis Night.Vậy câu chuyện kỳ lạ này là sao?Nó đơn giản chỉ là một hiện tượng quang học. Ánh mặt trời từ phía sau một người chiếu bóng của họ lên mây hoặc đám sương phía trước, đồng thời xuất hiện thêm cầu vồng tại địa điểm đó khiến người xem lầm tưởng rằng đó là một cái bóng có hào quang.Để xảy ra hiện tượng này thì địa điểm đó phải có nhiều sương và có ánh mặt trời chiếu sang, và nó phổ biến nhất ở Brocken, một ngọn núi ở Đức.Ở Thung lũng Jatinga, Ấn Độ, các loài chim đã hành xử rất bất thường trong nhiều thế kỷ qua: Chúng bay thành vòng tròn, bay ở độ cao rất thấp, và nhiều con đã rơi xuống đất trong tình trạng không hề tỉnh táo.Vốn các loài chim thường tìm đường theo ánh mặt trời và từ trường của Trái Đất. Nên các nhà khoa học lý giải cho hành vi kỳ lạ của những loài chim khi bay đến đây do ảnh hưởng của điều kiện vật lý dị thường khu vực này.Một vật thể lạ đã được tìm thấy ở đáy biển Baltic, trông giống như một UFO. Các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất về nguồn gốc của nó. Nó được làm bằng khoáng chất bazan, vì vậy nó không phải là một tàu vũ trụ.Nhiều giả thuyết cho rằng, vật thể đó là kết quả của sự tan chảy của sông băng hoặc một cơ sở quân sự bí mật của Đức quốc xã từ Thế chiến II.Hiện tượng kỳ lạ này có tên gọi là Brinicle hay còn được gọi là "ngón tay tử thần băng giá" bởi vẻ đẹp đầy chết chóc và tốc độ của nó.Hiện tượng này xảy ra do nhiệt độ đóng băng khác nhau ở các vùng nước Bắc Cực có độ mặn khác nhau. Nó trông giống như một sự phát triển bất ngờ của băng đá mà biến thành phong cảnh phía dưới đáy thành một mùa xuân băng giá. Nó đóng băng bất kỳ động vật nước chạm đến và động vật đó sẽ nhanh chóng đi gặp thần Chết mà thôi.Brinicle được đưa ra giả thuyết đầu tiên vào năm 1974, nhưng sự tồn tại của nó chỉ được chứng minh vào năm 2011 thông qua một video đã quay lại được hiện tượng này, video vốn vô tình mà đã ghi lại khoảnh khắc này của đài BBC.Các vòng tròn băng đá di chuyển cũng theo hình tròn được hình thành bởi dòng xoáy ở sông.Vòng xoáy dưới sống đã khiến một miếng băng trên bề mặt sông bắt đầu quay theo hình tròn, nghiền nát góc của lớp băng xung quanh và dần trở thành một vòng tròn hoàn hảo.Hiện tượng này đã được ghi nhận xảy ra ở Scandinavia, Bắc Mỹ, Đức, Anh và Nga.Rừng Crooked nằm ngay bên ngoài Nowe Czarnowo, Tây Pomerania, Ba Lan.Khu rừng có khoảng 400 cây thông có thân cây uốn cong. Chúng được trồng vào khoảng năm 1939, nhưng tại sao thân cây lại cong, chúng cong do tự nhiên hay do người ta làm cho chúng bị cong thì đến nay vẫn không ai biết.Hình ảnh trên cho thấy chất khoáng được gọi là ringwoodite, và nó đặc biệt vì được hình thành trong vùng giao thoa giữa tầng trên và tầng dưới của lớp vỏ Trái Đất dưới áp lực cực lớn và nhiệt độ cực cao tại đó, và bên trong nó có chứa nước.Các nghiên cứu gần đây cho thấy các nhà khoa học tin rằng sâu trong lớp phủ của Trái Đất, có một đại dương rộng lớn, được bao bọc trong một lớp vỏ các chất quý hiểm như Ringwoodite, đại dương này được cho là có thể tích lớn hơn tổng thể tích các đại dương trên bề mặt Trái Đất hiện nay.Ringwoodite chứng minh sự tồn tại của nó, bởi vì khoáng chất này chỉ được hình thành dưới điều kiện của lớp vỏ Trái Đất, vùng phân cách các tầng, và bắt buộc phải có nước ở đó.