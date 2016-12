Một kỳ tích vượt xa tưởng tượng của chúng ta đã vừa xuất hiện với một cậu thiếu niên 13 tuổi. Nằm bất động dưới đáy hồ 41 phút, em vẫn may mắn "qua mặt" được tử thần.

Các thợ lặn đã phải mất 41 phút đồng hồ mới tìm thấy Morteza dưới đáy hồ.

Cậu bé 13 tuổi bị rơi xuống đáy suốt 41 phút nay đã bình phục.

Đó là cậu bé có tên Morteza. Em gặp nạn khi đang tham gia một chuyến tham quan có hoạt động bơi lội trên hồ Neufelder lạnh giá ở Burgenland, nước Áo cách đây không lâu.Trang báo điện tử DailyMail của Anh đưa tin cho hay, các thợ lặn đã phải mất 41 phút đồng hồ mới tìm thấy Morteza dưới đáy hồ. Ngay sau đó, cậu bé được cấp tốc đưa tới bệnh viện ở thủ đô Vienna. Tại đây, thiếu niên này đã trải qua một quá trình hồi phục đặc biệt.Theo ông Alexander Rokitansky - người đứng đầu khoa phẫu thuật nhi của bệnh viện Donau, việc thân nhiệt của Morteza sụt giảm nhanh chóng chính là yếu tố may mắn, giúp cơ thể cậu bé duy trì được một lượng khí oxy nhất định, đủ để sống sót khỏi tay tử thần."May mắn là nước thời điểm này rất lạnh. Chúng tôi không thể tin Morteza ngâm mình 41 phút dưới nước mà vẫn sống sót nhưng các nhân chứng đã xác nhận điều này", ông Alexander Rokitansky cho hay.Morteza đã rơi vào trạng thái hôn mê trong một tuần, sau khi các bác sĩ để thân nhiệt cậu ở 33 độ C và sau đó được cho hồi tỉnh dần. Sau 5 tuần chăm sóc đặc biệt, hiện cậu bé đã khôi phục hoàn toàn.Các bác sĩ cho hay, Morteza đã nhận thức được bình thường như trước khi xảy ra sự cố và may mắn là không có một tổn thương não nào được ghi nhận.Đây thực sự là một kỳ tích đối với một nạn nhân bị ngâm mình dưới nước quá lâu như trường hợp của thiếu niên này.Được biết Morteza chưa phải là người duy nhất sống sót ở dưới nước lâu nhất thế giới. Cách đây 1 năm, một thiếu niên khác ở Italy đã chiến thắng tử thần khi chìm xuống một con kênh ở thành phố Milan 42 phút, nhiều hơn 1 phút so với trường hợp vừa ghi nhận.