2. Lợn biển Manatee Đã từng rơi vào danh sách các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng, thế nhưng dân số lợn biển manatees đã tăng lên đáng kể. Tổ chức U.S Fish và Wildlife Service gần đây đã cập nhật tình trạng của loài lợn biển này từ có nguy cơ bị tuyệt chủng đến mức độ bị đe dọa dựa vào sự tăng lên về số lượng cá thể. Ở Florida, dân số Manatee đã cải thiện đáng kể trong vòng 3 năm qua đến hơn 6.500 cá thể và vẫn đang tăng dần. Như đã được báo cáo trước đó, lợn biển Manatee dần biết mất mỗi năm vì va phải chân vịt tàu bè và những tai nạn đáng tiếc tương tự - điều này cũng có nghĩa là ta vẫn có thể có những hành động khả thi để bảo vệ loài động vật này

3. Hổ Siberian

Khi bạn nghĩ đến một chú hổ, chắc chắn hình ảnh đầu tiên hiện ra sẽ là loài hổ Siberian vì bộ lông cam sọc đen nổi tiếng của chúng, đó cũng là lí do vì sao hình ảnh của con vật này xuất hiện khắp mọi nơi từ chiếc hộp ngũ cốc đến sách dành cho trẻ em trong hàng thế kỷ qua. Trong khi đó ít ai biết sự thật rằng chúng luôn nằm trong danh sách những loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng, may mắn thay một khu bảo tồn rộng khoảng 9 km2 ở Đông Bắc Trung Quốc đã hy vọng có thể thay đổi sự thật này bằng cách cung cấp một mái nhà rộng lớn và an toàn cho cả hai loài hổ Siberian và báo Amur. Chính phủ Trung Quốc cũng đã chỉ định xây dựng một môi trường hoang dã cho các loài động vật và đồng thời thúc đẩy số lượng cá thể các loài