TPO - Trong bối cảnh thị trường smartphone đã lên tới đỉnh và khó có thể xuất hiện những nâng cấp đáng giá, Apple vẫn rất biết cách tạo điểm nhấn với chiếc iPhone 7 Red với màu đỏ son môi, khiến phái đẹp được phen xáo động.

Tim Cook không hổ danh là người mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho Apple. Không còn ở vị thế dẫn dắt thị trường với những đột phá về công nghệ, iPhone giờ đây đơn giản tạo nên những sản phẩm bán tốt. Chiếc iPhone 7 ‘Red’ vừa ra mắt được kỳ vọng sẽ là 1 sản phẩm như vậy.

iPhone 7 và iPhone 7 Plus PRODUCT RED, là tên gọi dành cho sản phẩm mới của Apple: Những chiếc iPhone 7 không có bất kỳ sự thay đổi nào về phần cứng và chức năng, chỉ đơn giản là màu mới, đỏ son môi.

Theo Apple, iPhone 7 màu đỏ này được tạo ra để kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa Apple và RED, một tổ chức gây quỹ hỗ trợ phòng chống căn bệnh thế kỷ AIDS.

Phiên bản màu đỏ đặc biệt này sẽ được bán ra thị trường với giá không đổi so với các phiên bản ra mắt vào tháng 10 năm ngoái, 749 USD cho iPhone 7 128GB, 849 USD cho iPhone 7 256GB, 869 USD cho iPhone 7 Plus 128GB và 969 USD cho iPhone 7 Plus 256GB.

Có thêm màu đỏ, iPhone 7 giờ sẽ có 6 màu, gồm đen nhám, đen bóng piano, vàng, vàng hồng, trắng và màu đỏ.

Điểm đặc biệt mà có lẽ chỉ Apple mới làm được, đó là cho dù chỉ thêm màu mới, nhưng sản phẩm này ngay lập tức gây sốt trên các trang công nghệ cũng như mạng xã hội, hứa hẹn doanh số sẽ tăng đột biến ngay sau khi lên kệ.

Có được điều này đơn giản vì Apple với những sản phẩm cao cấp của mình đã định hình là một món đồ thời trang, đối với nhiều người dùng, đặc biệt là phái đẹp. Với nhiều khách hàng, nhu cầu sử dụng một chiếc smartphone mạnh mẽ với nhiều ứng dụng không quá quan trọng bằng việc nó có thương hiệu, đắt tiền và đẹp, tất nhiên cả chụp ảnh selfie đẹp nữa.

iPhone 7 màu đỏ, tương tự như 1 thỏi son môi, không chỉ là một món đồ công nghệ, mà nhiều người đẹp sẽ mua nó để “bắt cặp” với những phụ kiện thời trang bên trong túi xách.