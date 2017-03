TP - Tờ tạp chí uy tín The Observer của Mỹ mới đây đã đăng bài viết khẳng định bà Hillary Clinton sở dĩ thất cử tổng thống là do bị “lời nguyền Nga”, cụ thể là do bị xác ướp công chúa Ukok vùng Altai (miền trung nước Nga) trù ém.

Xác ướp công chúa Altai. Công chúa Ukok được chôn cất vào quãng thế kỷ III trước công nguyên và được phát hiện vào năm 1993 trong một cuộc khai quật khảo cổ học. Công chúa được nhân dân Altai coi là thuỷ tổ của mình, nhưng rồi, họ nài nỉ các nhà khoa học lại chôn cất công chúa như trước. Lý do là vì từ khi xác ướp công chúa được khai quật, tại vùng Altai liên tiếp xảy ra nhiều hiện tượng quái dị cả trong thiên nhiên lẫn trong cuộc sống thường ngày của họ. Trong chuyến đi thăm Nga vào năm 1997, bà Hillary tha thiết đề nghị được đến vùng Altai để tận mắt chiêm ngưỡng xác ướp công chúa Ukok. Ngay sau đó, trong cuộc đời bà bắt đầu xảy ra những rắc rối nghiêm trọng về sức khỏe. Những khiếm khuyết về sức khoẻ đó đã ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến hình ảnh của bà trong chiến dịch tranh cử tổng thống...

Theo Izvestia.ru