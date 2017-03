TPO - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh vừa gửi thư chúc mừng đến nhóm nhà khoa học Việt có công trình nghiên cứu về vật lý hạt nhân được đăng tải trên tạp chí quốc tế hạng nhất về vật lý và toán học trên thế giới. Hai trong số 3 tác giả của bài báo đang làm nghiên cứu trong nước.

Trong thư, Bộ trưởng chia sẻ, đây là tin vui đối với các nhà vật lý Việt Nam nói riêng và cộng đồng khoa học Việt Nam nói chung.

“Đây là lần đầu tiên công trình nghiên cứu trong lĩnh vực hạt nhân thực hiện tại Việt Nam do các tác giả là người Việt Nam được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín của lĩnh vực vật lý. Bài báo có ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu vật lý hạt nhân ở Việt Nam và là niềm tự hào cho khoa học cơ bản Việt Nam”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh viết.

Thư chúc mừng của bộ trưởng



Bộ trưởng gửi lời cảm ơn đến nhóm tác giả đã có kết quả nghiên cứu xuất sắc “Tôi rất cảm ơn các bạn. Trong điều kiện nước nhà còn nhiều khó khăn vẫn kiên trì nghiên cứu theo đuổi khoa học trong một lĩnh vực khó như vật lý hạt nhân và bằng sự quyết tâm, vượt khó đã đạt được thành tích đáng khích lệ như vậy. Thành công của các bạn đã góp phần vào thành công của lĩnh vực vật lý Việt Nam và của nền khoa học Việt Nam”.



Được gửi đến tạp chí Physical Review Letters ngày 13/9/2016, trải qua ba vòng phản biện với các chuyên gia hàng đầu thế giới trong cùng lĩnh vực nghiên cứu, bài báo đã xuất hiện trên tạp chí khoa học uy tín số một thế giới. Đây là tạp chí có tỷ lệ đăng tải là 30%, tức là 10 bài gửi đăng thì có tới 7 bài bị loại.

Bài báo có tiêu đề: “Simultaneous microscopic description of nuclear level densities and radiative strength functions” đăng trên tạp chí quốc tế hạng nhất về vật lý và toán họcPhysical Review Letters ngày 9/1/2017. Bài báo do ba tác giả gồm PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng (Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng), TSKH. Nguyễn Đình Đăng (Viện nghiên cứu Vật lý và Hóa học RIKEN, Nhật Bản), và ThS. Lê Thị Quỳnh Hương (Trường Đại học Khánh Hòa, Nha Trang) thực hiện.