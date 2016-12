Thị trấn La Rinconada nằm biệt lập ở độ cao 5.000 mét so với mực nước biển. Đường lên thị trấn là một con đường núi đầy cỏ, đá, bụi bẩn và băng tuyết nguy hiểm. Hành trình từ chân núi lên thị trấn phải mất vài ngày.

Khoảng 68% dân cư ở đây sống dưới mức nghèo khổ, theo News. Họ sống dựa nghề khai thác vàng. Trên núi là các mỏ vàng nhỏ nằm rải rác quanh sườn núi, không được chính quyền quản lý và không an toàn.

Nhà cửa ở đây rất sơ sài, đa số đều lợp tôn tạm bợ, thiếu điện thiếu nước. Cơ sở hạ tầng hầu như không có. Đường phố dễ bị ngập lụt khi tuyết tan, người dân chủ yếu dùng nhà vệ sinh công cộng. Nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu chảy cấp tính là hai bệnh phổ biến vì sử dụng nguồn nước nhiễm thủy ngân trong quá trình đãi vàng.

Theo New Yorker, có khoảng 30 người chết mỗi năm do tai nạn ở đây như sập hầm, nổ hầm, ngạt khí và có hơn 70 người tử vong do đấu súng hoặc chém giết tranh giành vàng.