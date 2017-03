TPO - Khi đang lang thang trong công viên Crater of Diamonds (bang Arkansas, Mỹ), cậu bé Kalel Langford (14 tuổi) đã tình cờ tìm thấy một viên kim cương nâu có kích cỡ 7.44 carat. Đây là viên kim cương nâu lớn nhất từng được tìm thấy trong 40 năm qua.

Crater of Diamonds (tạm dịch: “Hố kim cương”) là một công viên tại bang Arkansas (Mỹ), đồng thời là một “mỏ” kim cương lộ thiên công cộng, nơi các du khách chỉ phải trả 10USD để vào cửa, sau đó có thể tự do đào bới tìm kim cương rồi mang kim cương về nhà (nếu tìm thấy) mà không phải trả một đồng nào.

Hơn 75.000 viên kim cương đã được khai quật tại công viên Crater of Diamonds kể từ khi viên kim cương đầu tiên được phát hiện vào năm 1906. Do đó, nơi đây từ lâu đã được coi là điểm đến hấp dẫn của những người muốn thử vận may.

Đặc biệt, đối với cậu bé 14 tuổi có tên Kalel Langford, ước mơ tìm thấy một viên kim cương tại công viên này đã trở thành hiện thực chỉ sau... 30 phút.

Theo CNN, hôm 11/3, Kalel đang đi dọc bờ sông trong công viên thì bất ngờ phát hiện một viên đá màu cà phê lung linh, có kích thước bằng hạt đậu. Linh tính mách bảo Kalel rằng đây không phải là viên đá tầm thường.

Cậu bé Kalel cầm viên đá quý trên tay. Ảnh: Dailymail

Viên đá có màu cà phê lung linh, kích thước bằng hạt đậu. Ảnh: Dailymail

Lập tức, Kalel cùng bố - ông Craig Langford mang viên kim cương đến phòng thẩm định tại công viên. Tại đây, cả 2 đã không khỏi sốc khi biết thứ mình vừa tìm thấy là một viên kim cương nâu có kích cỡ 7,44 carat.

Đây là viên kim cương lớn thứ bảy từng được phát hiện ở Crater of Diamonds và là viên kim cương nâu lớn nhất từng được tìm thấy trên toàn thế giới trong suốt 40 năm qua.

Kalel mang viên kim cương về nhà và đặt tên là “Superman Diamond”, vì cậu bé đặc biệt yêu thích nhân vật siêu nhân.

Viên kim cương được Kalel đặt tên là "Siêu nhân".

Hiện viên kim cương của Kalel vẫn chưa được định giá chính xác. Nhưng trong tháng trước, một viên kim cương 8,25 carat có xuất xứ từ Crater of Diamonds đã được bán với giá 1 triệu USD. Nên chắc chắn, viên kim cương của Kalel cũng sẽ mang lại cho gia đình cậu một số tiền không nhỏ.