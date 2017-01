Honda SH đã từ lâu trở thành biểu tượng của sự sành điệu trong làng xe máy Việt. Phiên bản mới 2017 của dòng xe này sở hữu những nâng cấp giá trị, khiến nó trở nên hoàn mỹ hơn và xứng đáng được sở hữu hơn.

Năm nay, Honda SH có thêm những đối thủ mới, Piaggio Medley và Peugeot Django. Tuy nhiên xét về tương quan lực lượng, SH vẫn chiếm ưu thế vượt trội. Những người có chút điều kiện, khi tìm mua 1 chiếc xe tay ga cỡ lớn sang trọng và cao cấp, đều coi SH là sự lựa chọn đầu tiên.

Những nâng cấp đáng giá của SH 2017 gồm có ngoại hình, tiện ích và cả an toàn, rõ ràng chiếc xe này muốn tiếp tục thống trị phân khúc của mình trong vài năm nữa.

Về ngoại hình, Honda SH giữ nguyên form dáng của 1 chiếc xe tay ga bánh lớn cao cấp. “Hoàng tử”SH vẫn kiêu sa và đẳng cấp, là sự lựa chọn của cả những người lớn tuổi, những thanh niên “nhà có điều kiện”, hay những chân dài xinh đẹp.

Phần đầu xe đẹp hơn hẳn so với đời tiền nhiệm. Đây là điểm rất đáng chú ý, bởi đời trước luôn bị chê bai là có phần đầu hơi “quê”, và nhiều người sành điệu đã chọn SH đời cũ hơn để sử dụng. Cụm đèn trước sắc sảo và hiện đại với công nghệ LED là điểm nhấn lớn nhất, ngoài ra những đường cong mềm mại nhưng không quá nữ tính cũng khiến SH dễ dàng được sử dụng bởi cả phái mạnh và phái đẹp.

Đuôi xe nổi bật với bộ phận tay xách thuận tiện, giúp người điều khiển dễ dàng di chuyển xe trong bãi đỗ chật hẹp. Tất nhiên với 1 chiếc xe cỡ lớn như SH, việc nhấc đuôi xe là không hề dễ dàng và có vẻ như bất khả thi với phái nữ, sử dụng chân chống để hỗ trợ là cần thiết. Một vài điểm đáng chú ý khác về ngoại hình của SH 2017 là yên xe đẹp hơn, ống xả cũng được làm mới thời trang hơn.

Vị trí ngồi cao ráo, tạo cảm giác thời trang và sang trọng, thoải mái với người ngồi trên và đẹp mắt khi nhìn từ bên ngoài. Nhìn chung vị trí ngồi của người lái hay người ngồi sau trên SH mới không có nhiều thay đổi so với sản phẩm tiền nhiệm. Điểm trừ làm giảm tiện nghi của SH là yên xe không được êm ái lắm, cùng với chỗ để chân cho người ngồi phía sau phải sử dụng tay để gạt khá bất tiện.

Tất nhiên với 1 chiếc xe tay ga cỡ lớn như SH, yên xe là rất cao, sẽ gây khó khăn cho những người có ngoại hình khiêm tốn. Cho dù người lái cao tới trên 180cm, việc chống chân bằng cả bàn chân vẫn không thực hiện được, đủ thấy chiếc SH này cao lớn như thế nào. Ưu điểm là nó mang lại tầm nhin cao ráo và dáng ngồi thời trang sành điệu.

Yên xe rất cao

Chân chống giữa của SH mới cũng không thể chê, nó nhẹ nhàng tới mức bất kỳ ai cũng có thể gạt chân chống giữa của chiếc xe này. Mặt đồng hồ thiết kế lại đơn giản và dễ quan sát, các nút bấm đúng tiêu chuẩn Honda, có thể thấy ở nhiều thị trường khá, SH chỉ đơn thuần là 1 chiếc xe tay ga bánh lớn, chứ không phải là biểu tượng của sự sang trọng như tại Việt Nam.

Hộp nhỏ phía trước có đặt sẵn ổ cắm 12V dạng tẩu giống như trên xe hơi, hỗ trợ tốt cho sạc điện thoại khi đang đi xe. Tại các thị trường khác, đây là thiết bị rất hữu ích, bởi người đi xe máy vốn không được phép sử dụng điện thoại, và họ thường bỏ điện thoại vào hộp này để cất giữ cũng như để sạc pin. Tuy nhiên ở Việt Nam, việc sử dụng điện thoại khi lái xe dù phạm luật nhưng vẫn còn rất phổ biến, vì vậy có lẽ còn cần thêm thời gian để thiết bị này được sử dụng nhiều.

Dưới yên xe là nắp bình xăng và cốp chứa vừa đủ 1 mũ bảo hiểm dạng trùm đầu. Idling Stop vẫn được trang bị, cực hiệu quả khi dừng đèn đỏ, tự động ngắt động cơ để tiết kiệm nhiên liệu, tính năng này có thể tắt ngay trên tay lái phải, khi gặp tình trạng tắc đường phải dừng liên tục. Ổ khóa không sử dụng chìa tiếp tục được duy trì tạo nên ưu điểm của SH mới, khó lấy trộm hơn và cũng tạo cảm giác thông minh, cao cấp hơn.

Hai phiên bản 125cc và 150cc đều tạo cảm giác thoải mái khi hoạt động, tuy nhiên với 1 chiếc xe có xác tương đối nặng như SH, thì động cơ 150cc có vẻ phù hợp hơn. Trải nghiệm thực tế động cơ 150cc, xe hoạt động hơi gằn ở tốc độ thấp, tuy nhiên một khi đã thoáng đường, mỗi cú vặn ga mang lại cảm giác tăng tốc mạnh mẽ, lỳ lợm và vững chãi. Thể hình của SH khiến chiếc xe hoạt động tốt ở tốc độ trên 80 km/h, và vẫn tạo cảm giác an toàn, ít rung lắc.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS là điều ấn tượng nhất mà SH 2017 mang lại, nó thay thế cho công nghệ phanh hỗn hợp CBS trước đây. So với công nghệ CBS, ABS an toàn hẳn hơn ở những tình huống phanh gấp, giật mình bóp phanh bánh trước, hay trong điều kiện đường trơn trượt. Thử nghiệm phanh gấp, gần như ngay lập tức tay phanh có cảm giác giật, đó là ABS đã hoạt động, xe không có quãng đường phanh ngắn hơn, nhưng an toàn hơn khi không bị trượt bánh dẫn tới mất lái, mà vẫn có thể vừa phanh vừa đánh lái chuyển hướng được.

Điểm yếu của phanh ABS chính là mức giá, phiên bản ABS đắt hơn phiên bản CBS tới gần 10 triệu đồng, đồng thời nếu xảy ra va chạm dẫn tới hỏng hóc ở bộ phận ABS, chi phí sửa chữa sẽ cao hơn so với xe không có ABS.

Honda SH 2017 phiên bản CBS có giá 68 triệu và 82 triệu cho động cơ 125cc và 150cc. Trong khi đó, phiên bản ABS có giá 76 triệu và 90 triệu lần lượt cho động cơ 125cc và 150cc. Đó là mức giá đề xuất, trên thực tế để có thể sở hữu mẫu xe đang rất nóng này, người mua sẽ phải chi thêm khoảng 10-12 triệu đồng, tương đương khoảng gần 90 triệu cho SH 125i ABS và trên 100 triệu đồng cho SH 150i ABS. Mức giá trên là tương đối cao, tuy nhiên với những người muốn sở hữu SH, phần lớn đều có thu nhập tốt, thì đây không phải là điều quá khó khăn, đó là lý do mẫu xe này vẫn không giảm độ nóng dù giá cao.

Tóm lại, với những nâng cấp toàn diện từ ngoại hình tới tiện nghi và cả hệ thống an toàn mới, Honda SH 2017 tiếp tục tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trong phân khúc. Cộng với việc có sẵn lợi thế là sự yêu thích từ cộng đồng, ‘hoàng tử’ Honda SH dù giá cao nhưng vẫn sẽ là lựa chọn đầu tiên trong thị trường xe tay ga cao cấp.