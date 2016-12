Ra mắt tháng 9, lập kỷ lục bán hơn 2.000 xe/tháng trong 2 tháng tiếp theo của năm 2016, Toyota Vios mới đang bay cao trên thị trường xe hơi Việt Nam.

Thiết kế đã hợp thời hơn, cùng với hộp số vừa được nâng cấp mạnh mẽ, bên cạnh nhiều điểm mới khác, khiến Vios xây chắc ngôi vương trong phân khúc sedan hạng B.



Toyota Vios là mẫu xe hơi đầu tiên trên thị trường vượt con số bán ra 2.000 xe trong 1 tháng. Cụ thể, theo số liệu của VAMA, Vios đạt doanh số 2.148 xe trong tháng 10 và 2.447 xe trong tháng 11. Con số này không những dẫn đầu thị trường, mà còn bỏ xa những đối thủ trong phân khúc sedan hạng B, khiến Vios tiếp tục duy trì vị thế ông vua đã tồn tại nhiều năm nay của mình.

Thiết kế

Toyota Vios 2016 có thiết kế không đổi so với phiên bản Vios ra mắt vào đầu năm 2014. Trước năm 2014, thiết kế của Vios có phần nhạt nhòa, thậm chí xấu hơn rõ rệt so với 2 đối thủ là Ford Fiesta và Honda City. Việc nâng cấp về ngoại hình vào thời điểm đó là chuẩn xác và tạo nên sức bật để Vios tiếp tục có doanh số tốt nhất phân khúc.

Thay đổi về thiết kế toàn diện vào năm 2014 vẫn được áp dụng tới thời điểm này và chưa có dấu hiệu của sự lỗi thời. Chiếc xe hiện tại sở hữu thiết kế trẻ trung, thể thao và mạnh mẽ, đẹp hơn hẳn người tiền nhiệm trước đời Vios 2014. Không quá xuất sắc, không nhận được những lời trầm trồ từ người xem, nhưng Vios vốn là 1 chiếc xe phân khúc B, vì vậy thiết kế này dễ nhìn và hợp lý để sở hữu.

Xe có chiều dài 4.410 mm, rộng 1.700 mm và cao 1.475mm, cùng với trục cơ sở dài 2.550 mm. Bên ngoài xe trông khá to lớn, trong khi không gian bên trong lại rộng rãi thoải mái.

Bên trong xe, không gian đủ rộng rãi, đơn giản, thân thiện và hiện đại. Vật liệu nhựa là chủ yếu, đúng với phân khúc B của mình. Trên mặt táp-lô, vật liệu nhựa tạo hình khá ấn tượng khiến nó giống như được bọc da và thêu chỉ sang trọng. Các vị trí ngồi đều mang lại sự thoải mái và hài lòng, với tiêu chuẩn của phân khúc B.

Phiên bản cao cấp nhất Vios 1.5G sở hữu ghế da, điều hòa tự động, vô lăng với các nút bấm điều khiển audio... Các phiên bản thấp hơn có trang bị rẻ hơn và đơn giản hơn để giảm giá thành. Trang bị trong xe không phải là nhiều so với các đối thủ, Vios thiên về thực dụng hơn nên các trang bị cũng ở mức đủ dùng.

Động cơ

Toyota Vios 2016 sử dụng động cơ mới mang mã 2NR-FE, dung tích 1,5 lít, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i (thay cho VVT-i ở phiên bản cũ), mang lại công suất cực đại 107 mã lực tại vòng tua 6000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm tại vòng tua 4.200 vòng/phút. Dung tích xi-lanh, công suất và mô men xoắn không đổi so với động cơ của Vios 2014, động cơ mới được cải thiện ở khía cạnh kinh tế và môi trường: Giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng độ bền động cơ và giảm khí thải.

Hộp số mới là nâng cấp đáng chú ý nhất trên Vios 2016. Hộp số tự động 4 cấp trước đây được thay thế bằng hộp số vô cấp CVT với 7 cấp số ảo. Ưu điểm chung của hộp số vô cấp CVT so với hộp số tự động là khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự êm ái trong vận hành, đây cũng là thứ mà Vios hướng tới lần này. Nâng cấp về hộp số nằm trên 2 phiên bản Vios 1.5 E và Vios 1.5G, còn phiên bản Vios E số sàn vẫn sử dụng hộp số trước đây.

Ngoài ra, Vios 2016 còn được nâng cấp thêm về khả năng cách âm, hệ thống trợ lực lái điện, hệ thống treo. Công nghệ an toàn trên xe gồm có túi khí cho hàng ghế phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và phanh khẩn cấp BA.

Vận hành

Những thay đổi trên Vios 2016 mang lại sự thay đổi đáng kể về khả năng hoạt động. Trong đường thành phố đông đúc – chiến địa lớn nhất của Vios, xe hoạt động êm ái và nhẹ nhàng, tăng tốc không bốc giật nhưng không tạo cảm giác yếu đuối. Cách âm trong xe khá tốt khi chạy trong phố, tiếng động cơ và các tiếng ồn khác vọng vào trong xe không đáng kể. Nói chung Vios phù hợp với vai trò chính là 1 chiếc xe đi làm hàng ngày, an toàn, êm ái và đáng tin cậy.

Nâng cấp động cơ cùng hộp số CVT cũng phát huy tối đa tác dụng trong điều kiện giao thông phố. Xe tăng tốc nhẹ nhàng, vòng tua duy trì ở mức thấp, giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn và tăng độ bền của động cơ hơn.

Trên đường cao tốc hay chạy xe đường dài, Vios 2016 thể hiện một phong độ ổn định và chững chạc. Kiểu tăng tốc không quá mạnh mẽ đặc trưng của Vios sẽ khiến những người “cuồng chân” cảm thấy khó chịu, nhưng lại khiến những người lái xe điềm tĩnh và đặt an toàn lên trên hết cảm thấy thích. Mà trên thị trường, phần lớn đối tượng khách hàng mua xe hơi nói chung và đã chọn mua Vios nói riêng, lại đặt tiêu chí điềm tĩnh và an toàn lên hàng đầu, nên đó cũng là lý do Vios có doanh số bán rất tốt. Xe chạy ổn định và chắc chắn ở vận tốc 80 - 100 km/h hoặc hơn, không rung lắc và tay lái đầm chắc, khả năng cách âm tương đối tốt mang lại trải nghiệm ấn tượng.

Kết luận

Nhìn chung trải nghiệm trên Vios 2016 mang lại cảm giác vừa đủ, không phấn khích hay thích thú nhưng chắc chắn,an toàn, bề bỉ và tiết kiệm, đúng với những khách hàng mà Vios đang nhắm tới. Vios giống như 1 phương tiện đích thức, cần cù phục vụ chủ nhân. Ngoài khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm, Vios còn nổi tiếng với khả năng giữ giá khi bán lại, điều mà rất nhiều người mua xe tại Việt Nam để tâm tới.

Vios G CVT có giá 622 triệu, Vios E CVT có giá 588 triệu, Vios E số sàn có giá 564 triệu, mức giá không thay đổi so với phiên bản trước, kèm những nâng cấp đáng giá kể trên, không khó hiểu khi trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường.