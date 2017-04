TPO - Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng đang diễn ra sẽ kéo dài hết hôm nay. Từ đêm nay, không khí lạnh đổ về làm nhiệt độ giảm sâu khắp Bắc bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng tới Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và rải rác có dông, từ gần sáng và ngày mai (12/04) ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày mai (12/4), các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ giảm đột ngột hơn 10 oC so với ngày hôm nay. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21oC, vùng núi 16-190C.

Ông Hải cho biết, đợt lạnh này dự kiến kéo dài 3 ngày từ 12-14/4, sau đó trời ấm trở lại. Đây có thể là đợt rét cuối cùng trong mùa đông 2016-2017, còn gọi là rét nàng Bân. Sau đợt rét này vẫn tiếp tục ghi nhận các đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta nhưng chỉ làm trời chuyển mát.