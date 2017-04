TPO - Ba tháng đầu năm, thị trường ô tô chứng kiến cuộc đua giảm giá giữa các hãng lớn. Số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam tăng 114% so với tháng trước. Trong khi doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 1% trong khi xe nhập khẩu tăng 41% so với cùng kì năm ngoái.

Nissan X-Trail đã vượt qua các đối thủ để trở thành mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc tại Việt Nam.

Xe nhập khẩu vượt xe lắp ráp

Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tối 7/4, tháng 3 vừa qua, toàn thị trường ô tô Việt Nam bán ra gần 27.000 xe ô tô mới các loại, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, xe du lịch chiếm gần 17.000 xe, còn lại hơn 8.000 xe thương mại và gần 2.000 xe chuyên dụng.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2017, toàn thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ gần 65.000 xe ô tô mới các loại, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, xe du lịch đạt gần 42.000 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái; xe thương mại gần 20.000 xe, giảm 10% so với cùng kỳ; và xe chuyên dụng hơn 3.000 xe, giảm 13% so với cùng kỳ.

Những mẫu xe bán chạy nhất thị trường vẫn là Vios, Fortuner, Innova, Mazda3, Morning, CX-5… Đặc biệt, danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng qua chứng kiến một bất ngờ thú vị khi ngay ở lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách, mẫu crossover 5+2 mới tới từ Nhật Bản Nissan X-Trail đã vượt qua các đối thủ để trở thành mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc tại Việt Nam.

Tính đến hết tháng 3/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 1% trong khi xe nhập khẩu tăng 41% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng 3/2017, thị phần của Thaco có sự sụt giảm nhẹ từ 45% xuống còn 41,5%, trong khi đó Toyota và Ford vẫn giữ nguyên thị phần còn Honda lại tăng nhẹ từ 3,2% lên 4,6%.

Ngoài ra, điểm nổi bật tại thị trường ô tô tháng 3/2017 là xu hướng tiêu thụ xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng cao, bằng chứng là số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam tăng 114% so với tháng trước.

Sở dĩ, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh là do sự tác động của thuế nhập khẩu từ ASEAN giảm 10% từ 40% xuống còn 30% và thị trường đã bước qua "mùa thấp điểm" ngay sau Tết Nguyên đán và dần tăng trưởng.

Cuộc đua giảm giá

Ba tháng đầu năm 2017, thị trường ô tô chứng kiến cuộc đua giảm giá ô tô của nhiều hãng xe như Toyota, Ford, Nissan, Mazda, Mitsubishi.

Cụ thể, Toyota giảm giá 3 mẫu xe nhập khẩu gồm Yaris, Land Cruiser Prado và Land Cruiser với mức giảm từ 44-164 triệu đồng/chiếc. Những mẫu xe hút khách lắp ráp trong nước như Camry, Vios, Innova không thay đổi giá bán.

Ford cũng giảm giá bán xe 64 triệu đồng/chiếc cho nhiều dòng xe. Trong khi Nissan ngoài giảm giá còn tặng tiền 40-70 triệu đồng cho khách hàng mua mẫu xe X-Trail, cộng gói quà tặng 30 triệu đồng, tức mức giảm cao nhất cho mẫu crossover là 100 triệu đồng.

Thaco tiếp tục các đợt giảm giá trong đầu năm 2017 với mức giảm giá 14-140 triệu đồng/chiếc cho dòng xe đang hút khách Mazda. Mức giảm sâu nhất là Mazda6 2.5 với mức 140 triệu đồng. Những mẫu xe bán chạy như Mazda3 giảm 25-45 triệu đồng, CX-5 giảm 35-50 triệu đồng.

Mitsubishi cũng nhảy vào cuộc đua giảm giá với nhiều ưu đãi dịp đầu năm cho hầu hết mẫu xe của hãng. Ngoài giảm giá, Mitsubishi kết hợp tặng phụ kiện giá trị 10-25 triệu đồng.

Dòng xe siêu sang Lexus cũng giảm giá bán 50-210 triệu đồng/chiếc trong ba tháng đầu năm. Mẫu LX570 giảm tới 210 triệu đồng. Mức giảm 50 triệu thấp nhất thuộc về ES 350.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến giá xe giảm do thuế nhập khẩu ô tô từ các nước trong khu vực ASEAN giảm từ 40% xuống còn 30% kể từ đầu năm 2017. Do đó, các dòng sản xuất lắp ráp trong nước cũng phải giảm giá để cạnh tranh với xe nhập khẩu.

Bên cạnh đó, do nhiều khách hàng đang có tâm lý chờ thuế nhập khẩu từ ASEAN về mức 0% từ năm 2018 mới mua xe nên việc giảm giá xe nhằm kích cầu mua sắm ô tô trong năm 2017 cũng là nguyên nhân khiến các hãng xe giảm giá để phá băng thị trường.

Ngoài ra, các hãng ô tô đua nhau giảm giá nhằm đẩy lượng hàng tồn từ năm trước để tiếp tục nhập khẩu, sản xuất lắp ráp các mẫu ô tô mới. Nếu không giảm giá để đẩy hàng, chắc chắn đến lúc ô tô đời mới hơn ra mắt thị trường, những mẫu xe cũ sẽ rất khó tiêu thụ.