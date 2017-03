TPO - Qua việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu hồi sim kích hoạt sẵn, cơ quan chức năng phát hiện nhiều nhà mạng đã thực hiện đăng ký thông tin thuê bao sai quy định cho hàng loạt thuê bao như dùng chứng minh thư hình bông hoa để đăng ký sim, sử dụng chứng minh thử giả mạo để đăng ký.

Nhà mạng Viettel dùng chứng minh thư hình bông hoa để đăng ký cho số thuê bao 0961087XXX.

Theo ông Đỗ Hữu Trí, Phó Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, qua việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu hồi sim kích hoạt sẵn, phát hiện chính các nhà mạng gồm Viettel, Vinaphone và Mobifone đã thực hiện đăng ký thông tin thuê bao sai quy định cho hàng loạt thuê bao như dùng chứng minh thư hình bông hoa để đăng ký sim, sử dụng chứng minh thử giả mạo để đăng ký.

Nhiều chứng minh thư ghi nhầm tên giám đốc công an tỉnh

Ông Trí cho biết, tại Viettel, phát hiện trường hợp đăng ký thông tin do chính Viettel thực hiện bị sai như họ tên chủ thuê bao 0981123XXX trên hệ thống cơ sở dữ liệu là Nguyễn Huy Chung, số chứng minh nhân dân 012466XXX cấp tại Hà Nội nhưng ảnh chứng minh nhân dân lại là của Nguyễn Thị Hoài Xuân do Công an Hải Phòng cấp.

Chủ thuê bao 0961087XXX là Nguyễn Thị Mến, số chứng minh nhân dân 285600XXX cấp tại Bình Phước, tuy nhiên ảnh mặt trước, mặt sau chứng minh nhân dân đều là bông hoa. Một trường hợp khác họ tên chủ thuê bao 0962939XXX trên hệ thống là Trần Thị Quyên, số chứng minh nhân dân 221220XXX nhưng ảnh chứng minh nhân dân lại là của Tăng Kiều Thị Thanh Hương

Tại nhà mạng VinaPhone cũng phát hiện nhiều trường hợp sai phạm, nhiều thuê bao do chính VinaPhone thực hiện đăng ký thông tin nhưng không có ảnh hoặc thiếu một mặt của ảnh chứng minh nhân dân; họ và tên sai so với ảnh chứng minh nhân dân.

Nhiều trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân giả mạo để đăng ký thông tin cho nhiều hơn 3 thuê bao, các chứng minh nhân dân có ảnh chân dung, họ tên, năm sinh, nơi cấp, ngày cấp giống hệt nhau nhưng chỉ khác nhau 1 chữ số của số chứng minh nhân dân. Ví dụ sáu thuê bao 841299873XXX, 841299856XXX, 841299862XXX, 841299849XXX, 841299867XXX, 841299842XXX có cùng ảnh chứng minh nhân dân giả có tên là Nguyễn Thị Vi (2 chứng minh nhân dân giống hệt nhau, chỉ khác nhau số CMND). Cũng có trường hợp đăng ký thông tin cho 96 thuê bao dưới danh nghĩa của tổ chức nhưng không có ảnh chứng minh nhân dân hoặc tương tự đăng ký cho 53 thuê bao nhưng ảnh chứng minh nhân dân chỉ có một mặt. Đặc biệt có doanh nghiệp chỉ trong tháng 1/2017 đã sử dụng nhiều người đại diện đứng tên để đăng ký thông tin cho 36.026 thuê bao.

Tại MobiFone, lực lượng thanh tra cũng phát hiện nhiều thuê bao do chính MobiFone đăng ký lại thông tin cho khách hàng vẫn bị sai hoặc không có ảnh chứng minh nhân dân. Đáng lưu ý, nhiều chứng minh thư đăng ký thông tin thuê bao lại ghi nhầm tên giám đốc công an tỉnh.

Trường hợp thuê bao 1205665XXX có chứng minh nhân dân do giám đốc Công an Hải phòng cấp là Đỗ Minh Dân, trên thực tế ông Đỗ Minh Dân là giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, nhiều thuê bao có chứng minh nhân dân giả như do Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Nguyễn Đăng lợi cấp nhưng trên thực tế ông Nguyễn Đăng Lợi là Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hàng trăm ngàn sim vẫn đăng ký sai quy định

Theo ông Trí, với các vi phạm về đăng ký thông tin thuê bao di động do các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện như trên, ngày 24/3/2017, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt 85 triệu đồng đối với Viettel, VinaPhone, MobiFone. Đoàn giám sát thu hồi sim kích hoạt sẵn sẽ tiếp tục kiểm tra việc đăng ký thông tin thuê bao của VietnamMobile và Gtel.

Ngoài ra, theo kết quả kiểm tra của Đoàn giám sát, các điểm đăng ký thông tin thuê bao không phải của doanh nghiệp viễn thông di động đã sử dụng ảnh chứng minh nhân dân giả, ảnh không phải chứng minh nhân dân nhằm để hoạt, đăng ký thông tin thuê bao đang diễn ra tràn lan.

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tháng 1/2017 ba doanh nghiệp viễn thông di động lớn đã kích hoạt đưa ra thị trường tổng số 2.746.914 sim, trong đó Viettel là 1.740.963, VinaPhone là 783.099, MobiFone là 222.852. Kết xuất dữ liệu cho thấy tháng 1/2017 Viettel có 434.246 sim kích hoạt, đăng ký thông tin sai quy định, VinaPhone là 235.124 sim và MobiFone là 38.964 sim.