TPO - Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Đức mới đây đã đề nghị mức phạt gần 50 triệu USD đối với các trang mạng xã hội không nhanh chóng gỡ những bài phát biểu gây hận thù hoặc các thông tin giả mạo.

Facebook dù đã tăng cường các biện pháp an ninh và kiểm soát tin tức giả mạo nhưng vẫn chưa được như mong muốn.

Bộ trưởng Heiko Maas hiện đang gây sức ép để hai mạng xã hội là Facebook và Twitter phải chịu một mức phạt khổng lồ vì đã không nhanh chóng gỡ bỏ các thông tin giả mạo.Tuyên bố của Bộ trưởng Mass được đưa ra sau khi một kết quả nghiên cứu được công bố. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, Facebook và Twitter đã không đáp ứng được mục tiêu của Đức trong việc gỡ bỏ 70% những tuyên bố hận thù trong vòng 24 giờ kể từ khi nó xuất hiện. Facebook mới chỉ xóa được 39% nội dung đó khi nhận được cảnh báo của nhà cầm quyền Đức, còn tỉ lệ đó ở Twitter là 1%.Theo số liệu điều tra, tội phạm liên quan đến những thù hận trực tuyến đã gia tăng đáng kể ở Đức trong những năm gần đây với mức tăng 176% vào năm 2015 so với năm 2014.Ông Mass cho biết: “Chúng ta cần phải tăng áp lực đối với các mạng xã hội. Điều này sẽ đặt ra các tiêu chuẩn ràng buộc để các mạng xã hội phải xử lý khiếu nại và yêu cầu họ xóa nội dung liên quan đến hình sự.”Cùng với việc phạt tiền vì không xóa nội dung, đề xuất này sẽ yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ 24 giờ cho người dùng để gắn cờ nội dung bất hợp pháp và sẽ bị xóa trong vòng 7 ngày.Tất cả các bản sao của nội dung cũng sẽ phải bị xóa và các công ty truyền thông xã hội cần xuất bản báo cáo hàng quý chi tiết về cách họ xử lý các nội dung đó. Các trang mạng cũng sẽ phải cử một người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và mức phạt có thể lên tới 5 triệu euro nếu công ty đó không tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc.Theo ông Maas , các biện pháp này sẽ trở thành một phần của dự luật sẽ đưa ra trước Quốc hội. Nó không hạn chế quyền tự do ngôn luận đã tồn tại ở Đức và không có kế hoạch tạo ra một "ủy ban về sự thật" chống lại cái gọi là tin giả mạo.Tuy nhiên, ông Maas lưu ý những tin tức giả mạo trên mạng rất có thể tạo nên những nội dung bất hợp pháp nhằm mục đích vu khống, phỉ báng hoặc tuyên truyền của bọn khủng bố.Facebook cho biết họ sẽ kiểm tra đề xuất này. Tuy nhiên, họ khẳng định rằng trong thời gian gần đây họ đã có những quy định rõ ràng đối với những lời tuyên bố thù hận và đã làm việc tích cực để loại những nội dung đó ra khỏi diễn đàn cũng như hợp tác chặt chẽ với các chính phủ trong giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, Facebook khiếu nại rằng, các cuộc trắc nghiệm của họ đã được thực hiện và cho thấy tỉ lệ gỡ bỏ những tin tức giả mạo cao hơn nhiều so với nghiên cứu mà ông Maas trích dẫn.Twitter đã từ chối đưa ra bình luận trực tiếp đối với đề nghị này, nhưng họ cho thấy họ đã áp dụng nhiều biện pháp trong mấy tháng gần đây để ngăn chặn việc lạm dụng thông tin và cho phép người dùng có thể lọc những nội dung không mong muốn.