Sau khi đối thủ “sừng sỏ” Toyota Fortuner ra mắt phiên bản mới, Ford đã hạ giá 2 phiên bản Everest của mình để tăng sức cạnh tranh trước đối thủ mạnh.

Cụ thể, Ford Everest được giảm giá 2 phiên bản 2.2 AT 4x2 Trend và 2.2 AT 4x2 Titanium, mức giảm chung 64 triệu đồng cho mỗi phiên bản. Giá mới cho Ford Everest Trend là 1,185 tỷ đồng (giảm từ 1,249 tỷ đồng) và bản Titanium có giá mới 1,265 tỷ đồng (giá cũ là 1,329 tỷ đồng). Bản cao cấp nhất 3.2 AT 4x4 không thay đổi giá bán, vẫn là 1,936 tỷ đồng.

Với mức giá mới, cùng trang bị tiện nghi nhiều hơn so với đối thủ, Ford kỳ vọng Everest sẽ tạo được lợi thế cạnh trang đáng kể trong thị trường SUV 7 chỗ.

Ngoài Everest, Ford Focus Trend với động cơ EcoBoost cũng giảm giá 51 triệu, xuống còn 648 triệu đồng. Mẫu xe này giảm giá trong bối cảnh Honda Civic mới ra mắt đang tạo được nhiều sức hút. Cả 2 mẫu xe đều sử dụng động cơ tăng áp 1.5L, mang lại công suất mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Ford Việt Nam cũng đang tổ chức các chương trình lái thử xe cho khách hàng, với các mẫu xe trong chiến dịch One Ford của Tập đoàn, gồm có Ford Fiesta, Focus, EcoSport, Everest, Ranger và Exploder. Chương trình này bắt đầu từ ngày 11/3 và kết thúc vào ngày 26/3. Khách hàng sẽ học hỏi được những kinh nghiệm lái xe của các chuyên gia của Ford Việt Nam, đồng thời trải nghiệm thêm các tính năng thú vị, ví dụ như Điều khiển bằng giọng nói SYNC3.

Tháng hai vừa qua, Ford Việt Nam đang giữ mức tăng trưởng tốt, với 1,881 xe bán ra, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.