TPO - Hãy tưởng tượng quá trình chọn ra động cơ, bánh xe và hệ thống lái hoàn hảo, và quy trình lắp ráp các bộ phận với nhau để tạo nên chiếc xe hơi mơ ước của bạn.

Ford chế tạo thành công chiếc máy in 3D có thể sản xuất phụ tùng ô tô có khối lượng nhẹ và thiết kế đặc biệt.

Đó chính là cách mà những chiếc xe hơi trong tương lai được sản xuất, theo Ford - công ty đã chế tạo ra một máy in 3D khổng lồ có khả năng sản xuất gần như mọi bộ phận của một chiếc xe với kích thước thực tế.Công ty này cho biết phát minh trên có thể được ứng dụng để sản xuất xe hơi in 3D có trọng lượng nhẹ và chi phí thấp, đồng thời các phụ tùng xe hơi có thể được cá nhân hoá.

Ford cho biết, chiếc máy in 3D có tên Stratasys Infinte Build của hãng này có thể sản xuất các linh kiện ô tô có thiết kế đặc biệt với hiệu suất nhiên liệu cao hơn.

Ellen Lee, trưởng phòng kĩ thuật tại Ford, cho biết: “Với công nghệ Infinite Build, chúng tôi có thể in các công cụ, bộ phận và linh kiện lớn, giúp tăng tốc quá trình lặp lại thiết kế”.

“Chúng tôi rất vui mừng khi sớm tiếp cận công nghệ Stratasys mới này nhằm giúp phát triển quy trình in trên quy mô lớn, đáp ứng các yêu cầu và ứng dụng của ô tô”.

Theo hãng sản xuất ô tô này, chiếc máy in có khả năng sản xuất các bộ phận với gần như mọi hình dạng và kích thước.

Để sản xuất một phụ tùng xe hơi 3D, các linh kiện cần thiết trước hết phải được thiết kế thông qua một chương trình máy tính. Sau đó, các thông số kĩ thuật được chuyển từ chương trình này tới máy in để phân tích thiết kế.

Tiếp đó, máy in bắt đầu làm việc, mỗi lần máy sẽ in ra một lớp vật liệu, các lớp này được lần lượt xếp lại thành một vật thể 3D hoàn thiện. Khi hệ thống phát hiện ra vật liệu thô hoặc thùng chứa vật liệu đã cạn, một cánh tay robot sẽ tự động thay thế bằng một thùng mới chứa đầy vật liệu.

Điều này cho phép máy in hoạt động mà không cần giám sát nhiều ngày liên tục.

Cánh tay robot giúp nạp đầy vật liệu cho thùng chứa.

Công ty Ford cho biết, các phụ tùng xe hơi do máy in 3D tạo ra có trọng lượng nhẹ hơn, dẫn đến hiệu suất nhiên liệu cao hơn. Ví dụ, một tấm chắn ô tô được in 3D sẽ nặng chưa bằng một nửa so với tấm chắn đúc kim loại.

Ford cho biết thêm, quy trình in 3D vẫn chưa đủ nhanh để sản xuất ở khối lượng lớn, nhưng lại tiết kiệm chi phí hơn so với công nghệ sản xuất truyền thống ở khối lượng nhỏ.

Hệ thống máy in 3D mới này được đặt tại Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới của Ford ở thành phố Dearborn, bang Michigan.