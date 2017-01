"Chúng tôi biết rõ ngay từ thời khắc đầu tiên hươu cao cổ con sẽ không thể sống sót. Bầy sư tử đã giết chết và ăn thịt một con trâu rừng hôm trước và chúng không thực sự đói. Nhưng chúng vẫn quyết định săn con non. Những con sư tử chắc chắn biết rõ khả năng đá chân của hươu cao cổ. Mỗi lần nó xoay người, bầy sư tử lại tản ra. Con mẹ cố gắng dạy con cách bỏ chạy nhưng thật không may là tốc độ của con non không thể sánh với sư tử", Karl-Heinz cho biết.