TPO - iPhone 7 Plus của Apple nổi bật hơn những người anh em của mình bởi camera kép có khả năng chụp ảnh “xóa phông” tương đối ảo diệu. Tuy nhiên, không ít sản phẩm mắc lỗi khá nghiêm trọng ở chính bộ phận chụp ảnh này.

iPhone 7 Plus là điểm nhấn lớn nhất của Apple trong năm 2016. Với thiết kế không thay đổi đáng kể so với iPhone 6, iPhone 7 Plus sở hữu camera kép có khả năng chụp ảnh làm mờ hậu cảnh khá thú vị, cho dù nó sử dụng phần mềm để chỉnh sửa nên nhiều lúc vẫn không được hoàn hảo.

Tuy nhiên mới đây, nhiều chiếc iPhone 7 Plus gặp hiện tượng lỗi khá nghiêm trọng. Mỗi khi khởi động ứng dụng chụp ảnh hay xem lại ảnh đã chụp, màn hình trở nên đen xì. Ngoài ra, máy còn có thể xuất hiện cảnh báo quá nhiệt và bắt người dùng phải chờ đợi cho máy nguội đi mới có thể sử dụng tiếp camera, cho dù trên thực tế chiếc máy vẫn ở nhiệt độ bình thường.

Những fan của Táo cho rằng đây chỉ là những vấn đề về phần mềm, và có thể nhanh chóng được khắc phục trong các phiên bản nâng cấp tiếp theo. Tuy nhiên có vẻ sự việc nghiêm trọng hơn như vậy, bởi Apple vẫn âm thầm nhận những chiếc máy gặp lỗi như thế này, thay thế cụm camera, hoặc đổi máy mới cho khách hàng.

Trước tới nay, Apple vẫn rất ít khi nhận lỗi thuộc về sản phẩm. Những lần lỗi phần mềm trước đây đều được xử lý bằng cách nâng cấp bản vá lỗi, chứ không có chuyện sửa chữa hay đổi máy mới cho khách hàng. Vì vậy, lần lỗi camera này của iPhone 7 bị nghi ngờ là có lỗi của phần cứng.

Apple chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về lỗi kể trên. Trước đó, iPhone 7 được cho là kém bền hơn và không sở hữu độ hoàn thiện cao như những người tiền nhiệm, với các lỗi khá khó chịu phát sinh trong quá trình sử dụng.