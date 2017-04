Thông qua bản đồ, chúng ta có thể dễ dàng xác định vị trí địa lý của mỗi vùng miền. Tuy nhiên, hiện nay ngoài những phác họa thông minh bằng máy móc thì con người lại sáng tạo phát triển bản vẽ bằng tay.

Như mọi người đã biết, bản đồ là hình thu nhỏ 1 cách chính xác về một khu vực hay toàn bộ Trái Đất. Khi được vẽ bằng tay thì những bản đồ này thường rất sáng tạo và ghi lại 1 cách chi tiết nhất về các khu vực trên thế giới. Dưới đây là danh sách những bản đồ đẹp nhất thế giới.

Mô hình vũ trụ của Andreas Cellarius

Mặt phẳng của Aratus hay thành phần của các quỹ đạo theo giả thuyết của Aratus thể hiện trong một cái nhìn phẳng, được thiết kế bởi Andreas Cellarius xuất bản năm 1660 như là một phần của Harmonia Macrocosmica (sự hòa hợp của các vĩ mô). Hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác này cho thấy một mô hình của vũ trụ theo nhà thiên văn học Hy Lạp và nhà thơ Aratus. Nó cho thấy trái đất ở trung tâm của vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, và các hành tinh khác đang bay xung quanh nó. Các quỹ đạo được vẽ 1 cách duyên dáng và tất cả các chi tiết đều rõ ràng và chính xác.

Bản đồ đế quốc Ottoman

Selim III, sau đó là Sultan của đế quốc Ottoman đã từng tham gia vào nhiều cuộc cải cách và hiện đại hoá trong suốt triều đại của mình và bản vẽ năm 1803 là bản đồ được in một cách hoàn chỉnh đầu tiên và được biết đến trong thế giới Hồi giáo để sử dụng bản đồ kiểu Âu. Chỉ 50 bản được in ra và nhiều trong số đó đã bị đốt trong cuộc nổi dậy của Janissary phản đối chính sách cải cách của Selim. Vì vậy, đây là một trong những mẫu in hiếm hoi nhất.@Nikolaj Blegvad/ The National Library of Norway

Bản vẽ hành phố Samarkand

Bản vẽ của một thủ đô hùng vĩ trên sa mạc, Samarkand được tạo ra bởi họa sĩ Robert Altbauer. Toàn bộ chữ viết đều được viết theo tiếng Ả Rập. Thành phố Samarkand xinh đẹp phi thường này hiện nay nằm ở Uzbekistan, khu vực Trung Á.@Robert Altbauer

Bản đồ cổ đại của xứ sở thần tiên

Bản vẽ này được phát hành vào năm 1918, mô tả một hòn đảo cho thấy vị trí phát triển của hàng chục huyền thoại, truyện cổ tích và văn hoá dân gian. Các nguồn cảm hứng được lấy chủ yếu từ Anh nhưng cũng có những nguồn cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp và Đức. Bạn có thể nhìn thấy vương quốc của Oberon từ Giấc mộng hè, ngôi mộ của Vua Arthur, ngôi nhà của Red Riding Hood, Tom Thumb, Monsalvat và con tàu của Ulysses.

Sleigh được lấy cảm hứng từ rất nhiều nghệ sỹ của Phong trào Nghệ thuật và Thủ công, đặc biệt là William Morris, và điều này không chỉ là chủ đề mà còn là sự tinh tế của màu sắc. Năm 1918 đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến thứ nhất, vì thế nếu có thể Sleigh và những người ngưỡng mộ bản đồ, mảnh đất tưởng tượng này thậm chí cả những sinh vật nguy hiểm hơn như rồng trông có vẻ yên bình là một điều đáng hoan nghênh.

Hình thu nhỏ tương đối chính xác của New York khi là thuộc địa của Anh

Năm 1664 là năm mà New York trở thành thuộc địa của Anh và bản vẽ này cho thấy tên gọi của các địa điểm từ thời điểm đó, bao gồm Sông Hudson, Longe Isleland, và Mannados. Nó đã được trình bày cho James, Công tước của York, với mong muốn rằng ông sẽ đặt tên khác cho thành phố này.

Thiết kế này được sao chép từ một bản đồ của Hà Lan trước đó, pha trộn các yếu tố trang trí hoa văn, chẳng hạn như đường viền trang trí với nhiều không gian trống rỗng mô tả đất đai và phần lớn là nước. Các con tàu của Anh được thêm vào bản vẽ để củng cố rằng thành phố New York lúc này đã trở thành một phần lãnh thổ nước Anh.

Quận Cheônhad (Hàn Quốc)

Bản vẽ này thể hiện khu vực địa lý tại Hàn Quốc vào khoảng năm 1800 có tên Cheonhado. Thuật ngữ này có nghĩa là "bản đồ hoàn chỉnh của tất cả mọi người dưới thiên đường" và cho thấy huyền bí Mount Meru ở giữa. Trong tín ngưỡng Phật giáo, Jain và Hindu, núi Meru không chỉ là trung tâm thể chất mà còn là trung tâm tinh thần của vũ trụ.

Các nước khác, ít quan tâm đến kích thước tương đối hoặc vị trí địa lý của họ, quỹ đạo của Trung Quốc với núi Meru.

Quận Yongying (Trung Quốc)

Tác phẩm này được tạo ra ở Trung Quốc vào khoảng năm 1734 và 1779 và cho thấy các hệ thống sông của quận Yongying ở Trung Quốc. Không giống hầu hết các bản vẽ của các nước phương Tây, nó vẽ miền Nam ở phía trên và miền bắc ở phía dưới. Nó được sơn trên lụa với các đường cong nhẹ nhàng và màu sắc mờ cho ảo.

Hà Lan, Luxembourg và Bỉ dưới hình dáng sư tử

Năm 1583, Michael Aitzinger đã miêu tả Hà Lan, Luxembourg, và Bỉ dưới hình dáng 1 con sư tử, lấy cảm hứng từ sư tử rất phổ biến trong khu vực của heraldry. Nó bắt đầu trở thành một xu hướng mới cho các nhà lập bản đồ. Phiên bản nổi tiếng nhất về bản vẽ hình sư tử được thiết kế bởi Claes Janszoon Visscher vào năm 1611.

Hình thu nhỏ tương đối chính xác của hạ lưu sông Mississippi

Năm 1944, Harold Norman Fisk, một giáo sư địa chất công bố bản vẽ về hạ lưu sông Mississippi cho Quân đội Kỹ sư. Những bản vẽ về sự thay đổi của sông Mississippi theo thời gian trông giống như các lớp vỏ của mô cơ. Fisk và nhóm của ông đã sử dụng khoảng 16.000 mẫu đất từ các vị trí khác nhau xung quanh dòng sông và so sánh chúng với các bức ảnh chụp trên không để thiết lập các mô hình dòng chảy cũ của sông này.

Bản đồ Piri Reis

Đế quốc Ottoman được Piri Reis thiết kế nhiều bản đồ tuyệt đẹp, bao gồm cả bộ sưu tập sách của ông, xuất bản năm 1521. Các bản vẽ cho thấy độ chính xác tinh tế của các bản thảo về Ottoman và màu sắc của quần đảo.

Bản đồ thế giới đầu tiên của ông, xuất bản năm 1513, bao gồm cả Bắc và Nam Mỹ. Một số người cho rằng phần hiển thị phía Nam của Nam Mỹ và bờ biển Nam Cực rất chính xác cho thấy con người khám phá Nam Cực rất lâu trước khi bản ghi lịch sử cho thấy.