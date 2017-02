TPO - Không chỉ hạn chế tiếng ồn khó chịu mỗi khi xe cộ qua lại, những dải trắng giảm tốc trên những “con đường âm nhạc” được thiết kế đặc biệt, nhằm tạo ra những âm thanh êm dịu, vui tai, giúp tài xế giảm căng thẳng, tập trung lái xe.

Đối với những phương tiện lưu thông đường bộ, những dải trắng gồ ghề dùng để giảm tốc độ không phải thứ gì xa lạ. Mang ý nghĩa tốt, hạn chế tai nạn, nhưng hầu như không ai thích những dải giảm tốc này bởi tiếng ồn khó chịu phát ra mỗi khi xe cộ đi qua.

Để giải quyết tình trạng trên, một số quốc gia trên thế giới đã thiết kế những dải trắng giảm tốc đặc biệt, có thể tạo ra giai điệu trên đường bằng cách thay đổi chiều dài và khoảng cách giữa các rãnh.

1. Đan Mạch

Đoạn đường phát ra giai điệu ở Đan Mạch.

Con đường âm nhạc đầu tiên ra đời ở Đan Mạch. Hai nghệ sĩ trong nước Steen Krarup Jesen và Jakob Freud-Magnus mang âm thanh đến phố Asphaltophone (Đan Mạch) vào tháng 10/1995.

2. New Mexico

Ở New Mexico cũng có con đường âm nhạc. Điểm đặc biệt của con đường này là khi xe đi qua các rãnh với vận tốc 72km/h, đường sẽ vang lên giai điệu bài “America the beautiful”. Các quan chức giao thông ở đây hi vọng bài hát sẽ phần nào nhắc nhở các tài xế điều khiển xe chậm lại trên tuyến đường 66 nối Albuquerque và Tijeras.

3. California

Player Loading...

Một con đường âm nhạc khác nằm ở Lancaster, California, Mỹ, được đưa vào sử dụng năm 2008. Điều khiển xe với tốc độ 88km/h qua dải giảm tốc, một đoạn trong bài "William Tell Overture" sẽ vang lên.

Ban đầu, dải giảm tốc phát ra nhạc được làm trên đại lộ K. Tuy nhiên, vì gần khu dân cư nên rất nhiều cuộc gọi phàn nàn về tiếng ồn qua đường dây nóng. Sau đó, các dải trắng được chuyển đến đại lộ G, gần khu công nghiệp.

4. Nhật Bản

Player Loading...

Nhật Bản có con đường âm nhạc sau khi kỹ sư Shizou Shinoda phát hiện ra tiếng xe ô tô rung lên khi đi qua những vạch giảm tốc trên đường có thể tạo thành giai điệu nhạc. Đến năm 2007, một đội kỹ sư từ Học viện Nghiên cứu Công nghiệp Hokkaido đã biến ý tưởng của Shinoda thành hiện thực.

5. Hàn Quốc

Player Loading...

Gần 70% vụ tai nạn đường cao tốc ở Hàn Quốc do lái xe mất tập trung hoặc ngủ gật. Vì vậy, quan chức nước này cũng tạo con đường âm nhạc để hạn chế vấn nạn trên.

Dưới đây là một con đường âm nhạc ở Hàn Quốc, phát ra giai điệu bài hát "Mary Had a Little Lamb":