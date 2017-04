Những khuôn mặt bí hiểm trong giấc mơ

Đã có nhiều cuộc điều tra, tìm kiếm nhưng hiện người đàn ông bí hiểm này vẫn còn là một ẩn số

“Anh ta” đưa ra những lời khuyên về mọi điều trong cuộc sống cho họ. Tần suất về giấc mơ ấy tính đến hàng chục lần, đến nỗi họ có thể phác họa lại khuôn mặt ấy.Tháng 1/2006, tại New York, khi một nữ bệnh nhân kể với bác sĩ tâm lý của mình rằng có một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô. “Anh ta” đưa ra những lời khuyên về mọi điều trong cuộc sống cho cô. “Anh ta” khuyên cô phải biết vượt lên chính mình, vượt lên nỗi sợ hãi, đối diện và chiến thắng định mệnh, tinh thần thoải mái, biết yêu thương mọi người và tận hưởng những gì mình có… Đặc biệt, “anh ta” khuyên cô rất chi tiết các thông tin hữu ích liên quan đến căn bệnh tiểu đường của cô. “Anh ta” giống như một bác sỹ thực thụ.Tất cả khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Kỳ lạ thay, cô mơ về “anh ta” không phải một, hai lần mà tới hàng chục lần, cứ lặp đi lặp lại với những lời khuyên trùng khít nhau. Tuy nhiên, cô cho biết, cô chưa bao giờ gặp người đàn ông này một lần nào trong cuộc sống cả và tỏ ra khá sợ hãi. Tần suất về giấc mơ kỳ lạ ấy khiến cô nhớ như in khuôn mặt ấy. Sau đó cô ngồi vẽ lại chân dung người đàn ông bí hiểm này.Chỉ vài ngày sau, khi một bệnh nhân khác đến khám bệnh, ông ta vô tình nhìn thấy bức chân dung đặt trên bàn, ông đã vô cùng ngạc nhiên bởi người đàn ông xuất hiện trong bức chân dung kia cũng đã nhiều lần “viếng thăm” vào giấc mơ của ông. Sau sự việc bí ẩn trùng lặp này, vị bác sĩ đã quyết định gửi tấm chân dung cho một số đồng nghiệp của mình để điều tra vụ việc. Và thật bất ngờ, chỉ trong vòng một tháng, 4 bệnh nhân khác cho biết, họ cũng gặp người đàn ông này khi đang chìm trong giấc ngủ. Khi vừa giơ tấm chân dung ra, tất cả 4 người đều rất bất ngờ và nhận ra ngay khuôn mặt của người đàn ông bí hiểm.Tính từ tháng 1/2006 cho đến nay đã có ít nhất khoảng 2.000 người thừa nhận, người đàn ông trong bức chân dung kia liên tục xuất hiện trong các giấc mơ của họ. Một điều kỳ lạ, tất cả trong số những người này đều đến từ nhiều thành phố khác nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới như: Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Tehran, Bắc Kinh, Rome, Barcelona, Stockholm, Paris, New Dehli, Moskow… Không ai trong số họ có bất kỳ một mối quan hệ nào. Họ đều nhận ra ngay lập tức khuôn mặt của người đàn ông khi vừa xem bức chân dung. Đã có rất nhiều cuộc điều tra, tìm kiếm những người có khuôn mặt tương tự như người đàn ông bí hiểm này, nhưng đến nay vẫn chưa một ai có khuôn mặt như vậy.Theo bức chân dung mà nữ bệnh nhân vẽ lại, người ta cho rằng người đàn ông trong giấc mơ của 2000 người có thể là Nicolas Cage – một nhà văn và giáo sư người Mỹ gốc Italia đã dành được giải Academy cho diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn của anh trong phim Leaving Las Vegas (1995). Lord of War (Chúa tể chiến tranh) và phim The Weather Man (Hạnh phúc mong manh). Hoặc có thể là Dennis Ray Steckler một nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên nổi tiếng người Mỹ.