Mỗi chiếc xe bus công nghệ cao này trị giá 775.000 USD (khoảng 17,3 tỉ VNĐ).

Mẫu xe bus được trang bị Wifi tại New York. (Ảnh: internet).

Thống đốc Andrew Cuomo đi thử nghiệm siêu xe bus triệu đô tại quận Queen. (Ảnh: internet).

Trên xe có các màn hình LCD để hiển thị thông tin cần thiết. (Ảnh: internet).

Được trang bị Wifi miễn phí, 35-55 cổng sạc USB. (Ảnh: internet)

Thống đốc Andrew Cuomo cho biết New York sẽ tập trung áp dụng công nghệ hiện đại vào các phương tiện giao thông công cộng. Không lâu sau đó, New York đã triển khai 70 chiếc xe bus trang bị kết nối Wifi tại quận Queens.Những chiếc xe bus thế hệ mới này có đến 55 cổng USB để hành khách có thể sạc các thiết bị điện tử khi đang đi trên xe cũng như 3 màn hình LCD để thông báo các thông tin cần thiết như điểm đến, điểm dừng...Chính quyền New York cho biết, mỗi chiếc xe bus công nghệ cao này trị giá 775.000 USD (khoảng 17,3 tỷ VNĐ), có mạng Wifi miễn phí.Chi phí cho 2 chức năng này trên mỗi chiếc xe tiêu tốn 5.000 USD/chiếc. MTA dự kiến cũng sẽ thí điểm lắp đặt màn hình thông tin trên 200 xe, với chi phí lắp đặt khoảng 15.000 USD mỗi xe.Sau khi áp dụng tại Queens, chính quyền New York dự kiến sẽ triển khai tiếp ​​70 xe bus công nghệ cao tại Brooklyn, 209 chiếc ở Bronx và 18 chiếc ở Manhattan trong hai năm tiếp theo.Ngoài ra, họ cũng đề ra mục tiêu đưa vào sử dụng 2.042 xe bus công nghệ cao vào cuối năm 2017, nhằm thay thế 40% số lượng phương tiện hiện tại.