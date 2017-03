TPO - Một ngôi nhà in 3D ở Nga đã tạo ra một bước đột phá trong việc xây dựng nhà giá rẻ.

Ngôi nhà này được hoàn thành chỉ trong 24 giờ.

Công ty Apis Cor có trụ sở tại Nga và San Francisco, gồm các chuyên gia in 3D, cho biết những bức tường của ngôi nhà đều được in và sơn chỉ trong 24 tiếng.

Ngay khi ngôi nhà được hoàn thành, máy in này được tháo dỡ bằng máy cẩu và sau đó, mái nhà được lắp vào, tiếp đến là thêm các đồ đạc nội thất và phụ kiện. Nikita Chen-yun-tai, người phát minh ra chiếc máy in di động này và là người sáng lập Apis Cor, giải thích rằng khát vọng của ông là tự động hóa mọi công việc. Tờ Telegraph dẫn lời ông: “Tại thời điểm tôi nảy ra ý tưởng về việc tạo ra chiếc máy của riêng mình, thế giới đã biết đến công nghệ in 3D trong xây dựng”. “Nhưng tất cả những chiếc máy in được tạo ra trước đó có một điểm chung, đó là cấu trúc hình cổng. Tôi chắc rằng thiết kế như vậy sẽ không có tương lai do độ cồng kềnh của nó. Vì thế, tôi để ý đến hạn chế này và quyết định nâng cấp thành một thiết kế cần trục để xây dựng”. Ông cho biết thêm: “Chúng tôi muốn giúp mọi người trên toàn thế giới cải thiện điều kiện sống của họ. Đó là lý do tại sao quá trình xây dựng phải trở nên nhanh chóng, hiệu quả và có chất lượng cao. Để hiện thực hóa điều này, chúng tôi cần giao tất cả những công việc năng nhọc cho các cỗ máy thông minh thực hiện”. Theo Công ty Apis Cor, ngôi nhà có thể tồn tại 175 năm với chi phí xây dựng chỉ 10.134 USD. Đồng thời, những ngôi nhà được in 3D này cũng vẫn đảm bảo tính an toàn.

Thông thường, quá trình in nhà 3D bao gồm việc tạo ra các thành phần riêng lẻ và sau đó mới dựng nên ngôi nhà. Tuy nhiên, Apis Cor lại sử dụng một máy in di động để in các căn hộ ngay tại công trường.Công ty này cho biết: “Các công đoạn in tường, vách ngăn và xây lớp bọc kéo dài chưa tới một ngày trong khi máy in có thể làm việc liên tục 24 tiếng”.