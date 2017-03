Thi thể của một bệnh nhân nóng lên 40 độ C sau khi chết là hiện tượng bí ẩn khiến giới khoa học bối rối.

Một số xác chết nóng lên rất kỳ lạ. (Ảnh minh họa: Katarzyna Bialasiewicz).

Vào buổi sáng trong một bệnh viện ở Cộng hòa Séc, một người đàn ông 69 tuổi chết vì bệnh tim. Một giờ sau đó, khi y tá đang chuẩn bị đưa thi thể xuống phòng thí nghiệm để khám nghiệm tử thi, họ phát hiện làn da của xác chết ấm lên bất thường, theo Popular Science. Sau 1,5 giờ, nhiệt độ của thi thể là 40 độ C, cao hơn nhiệt độ trước khi chết 5 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ phòng tại bệnh viện được duy trì ở mức 20 độ C.Do lo sợ thi thể có thể tự bốc cháy, các bác sĩ và y tá làm mát xác bằng cách chườm đá. Cuối cùng thi thể cũng lạnh giống một xác chết thông thường. Nghiên cứu về trường hợp bệnh nhân này được đăng trên tạp chí Pháp y và Bệnh học của Mỹ vào tháng 3/2017. Kết quả cho thấy, xác chết nóng lên bí ẩn không có mối liên hệ với hiện tượng tự bốc cháy."Nhiệt độ cơ thể cao hơn sau khi chết là hiện tượng từng được ghi chép trước đây, nhưng nó chưa được hiểu rõ và ít người biết đến", Victor Weedn, nhà nghiên cứu bệnh học pháp y tại Đại học George Washington, Mỹ, cho biết.Trong cơ thể sống, tế bào tạo ra nhiệt khi phân hủy thức ăn. Điều này khiến nhiệt độ của chúng ta luôn duy trì ở mức 37 độ C. Sau khi một người qua đời, các tế bào không còn thức ăn cũng như oxy để tiêu hóa nên chúng ngừng sản xuất nhiệt, cơ thể lạnh dần sau vài giờ.Các nhà điều tra thường sử dụng nhiệt độ cơ thể của nạn nhân để ước tính thời điểm xảy ra cái chết. Đây là manh mối rất quan trọng giúp tìm ra thủ phạm giết người. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nhiệt độ cơ thể và thời gian có thể khá phức tạp trong một số trường hợp cụ thể.Nguyên nhân khiến xác chết nóng lên bất thường cho đến nay vẫn chưa được làm rõ. Hiện tượng này rất khó nghiên cứu do chúng khá hiếm và không thể đoán trước. Ngoài ra, không phải ai chết trên giường bệnh cũng được theo dõi nhiệt độ cẩn thận.