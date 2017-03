Trồng trọt, ngay cả ở dạng hiện đại hay siêu công nghiệp, vẫn đang dựa vào công nghệ khá cũ kỹ: vận dụng ánh nắng mặt trời, đất, mùa màng, và máy kéo.

Với tiêu chuẩn của những các kỹ sư công nghệ, những người đã quen với các trang trại chạy bằng dữ liệu máy tính 24/7, thì lối canh tác trên vô cùng lộn xộn và kém hiệu quả.

Cũng không quá ngạc nhiên khi các trang trại công nghệ này lại trông giống một trung tâm dữ liệu của Amazon hơn là một vườn táo hữu cơ. Một làn sóng các doanh nghiệp đang vội vã tìm cách trồng khối lượng lớn thực phẩm trong các nhà kho khổng lồ, sử dụng đèn LED thay vì ánh nắng mặt trời và xếp chồng lên nhau các kệ chứa dung dịch dinh dưỡng thay vì chứa đất.

Mô hình nông nghiệp đô thị đặc biệt này tập trung vào hệ thống máy tính để theo dõi hàng ngàn điểm dữ liệu và liên tục điều chỉnh các điều kiện cho cây cối sinh trưởng. Marc Oshima, đồng sáng lập của AeroFarms, một trong những trang trại thẳng đứng lớn nhất thế giới, cho biết công ty này sử dụng "các thuật toán phát triển sâu rộng, trong đó chúng tôi phân tích mọi khía cạnh từ loại và cường độ ánh sáng tới các chất dinh dưỡng, đến các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, mức CO 2 , và chúng tôi tạo ra công thức hoàn hảo cho mỗi loại rau".

Trái với các doanh nghiệp nông nghiệp truyền thống luôn thiết kế cây trồng của họ để phù hợp với môi trường canh tác – ví dụ như nâng cao sức kháng nấm mốc của cây – thì các công ty này lại điều chỉnh môi trường cho phù hợp với giống cây trồng.

Thiết lập một trang trại như vậy không hề rẻ. AeroFarms tại New Jersey đã thu được hơn 50 triệu USD và cho biết còn có thể sản xuất 2 triệu pound (hơn 900 tấn) thức ăn mỗi năm trong "các tháp phát triển" tại cơ sở rộng 21.000m vuông ở Newark. Công ty Gotham Greens đã đầu tư 8 triệu đô la để xây dựng một trang trại trên mái nhà ở khu phố Pullman, Chicago. Vào tháng Hai, một startup tên Bowery Farming tại New Jersey đã thu hút được 7,5 triệu USD vốn đầu tư, bắt đầu bán rau "nhà trồng được" tại siêu thị Whole Foods và một vài nhà hàng trong khu vực.

Một hộp rau của Bowery Farming.

Những trang trại công nghệ cao thường được phát triển bởi các doanh nhân có nền tảng về tài chính và các doanh nghiệp phi nông nghiệp khác, "chắc chắn tốn kém hơn nhiều, nhưng chi phí sẽ được cân bằng bởi năng suất cao hơn", ông Irving Fain, CEO của Bowery cho biết. Bowery ước tính mỗi 30cm vuông thì cơ sở của mình có năng suất gấp 100 lần so với một trang trại điển hình.

Fain nói hệ điều hành của Bowery tự động giám sát "hàng trăm nghìn điểm dữ liệu về sức khoẻ, chất lượng, sự tăng trưởng, năng suất, mùi vị và hương vị của cây trồng".Bowery cũng được thiết kế để "tự động hóa các quy trình được thâm canh bằng tay"để "trang trại tự động chạy". Cũng do môi trường được kiểm soát chặt chẽ và không có mùa màng, nên có nhiều chu kỳ thu hoạch hơn - AeroFarms có đến 30 vụ thu hoạch mỗi năm.

Cho đến nay, các trang trại trong nhà cần nhiều vốn này đã tập trung vào việc trồng các loại rau hợp thời, có thể bán cho những người thích ăn salad trong khu vực – như cải xoăn kale, xà lách, xà lách rocket và húng quế. Một hộp rau AeroFarms có giá 3,99 USD, của Bowery Farming là 3,49 USD, đắt hơn nhiều so với loại thường. Và đó là thách thức chính mà các startup này phải đối mặt: không thể có sản phẩm giá rẻ tại siêu thị.

Mặc dù hiện nay vẫn còn là một sản phẩm khá đắt đỏ, nhưng các công ty đang ấp ủ những kế hoạch lớn hơn. "Khi đã mở rộng quy mô, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục giảm chi phí và cung cấp sản phẩm chất lượng cao nhất với mức giá mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận", ông Fain nói.

Còn ông Oshima cho biết AeroFarms đang xem xét các loại cây trồng khác như: dâu, ớt, và dưa chuột. "Chúng tôi tập trung vào việc tìm cách biến đổi nông nghiệp trên toàn thế giới", ông nói.