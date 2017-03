TPO - “Trái đất Mới – Trái đất Mới Mới – Trái đất Mới Mới Mới...” hay “Trái đất 2 – Trái đất 2s – Trái đất 2s Plus...” là những cái tên cực kỳ “bá đạo” mà dân mạng đặt cho 7 hành tinh giống Trái đất vừa được NASA tìm thấy.

7 hành tinh mới mà NASA tìm thấy được đặt tên là TRAPPIST 1-b đến 1h.

Cách đây hơn 1 tuần, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tổ chức họp báo công bố tìm thấy ít nhất 7 hành tinh có kích thước bằng Trái đất, cùng quay xung quanh một sao lùn có tên TRAPPIST-1 nằm cách Trái đất 40 năm ánh sáng và có thể có sự sống.

Dù 7 hành tinh đã được đặt tên lần lượt là TRAPPIST 1-b, c, d, e, f, g, h, nhưng NASA vẫn muốn nhờ cư dân mạng – những người có bộ óc sáng tạo tuyệt vời – đặt ra hệ thống tên khác hay và dễ nhớ hơn.

Lời kêu gọi của NASA được đăng trên Twitter.

Một cư dân mạng đã lấy cảm hứng từ serie tiểu thuyết Harry Potter và đặt tên cho 7 hành tinh lần lượt là tên các... trường sinh linh giá trong truyện.

Một người khác có tình yêu đặc biệt với điện ảnh đã đặt tên cho các hành tinh là tiêu đề 7 phần phim “Quá nhanh – Quá nguy hiểm”, thậm chí là sử dụng cả tên của... 7 chú lùn trong "Bạch Tuyết và 7 chú lùn".

Bên cạnh những cái tên mang tính sáng tạo, một số cư dân mạng còn đưa ra những cái tên đơn giản mà vô cùng hài hước như: “Trái đất Mới – Trái đất Mới Mới – Trái đất Mới Mới Mới – Trái đất Mới Mới Mới Mới...”, hay “Trái đất 2 – Trái đất 2S – Trái đất 2S Plus – Trái đất 2S Plus 128GB – Trái đất 2S Plus 128GB Đen – Trái đất 2S Plus 128GB Vàng hồng”.

Ý tưởng đặt tên theo phong cách Apple.

Giữa một loạt hệ thống tên mang tính chất giải trí, một số cư dân mạng đã đưa ra những hệ thống tên mang ý nghĩa lịch sử, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ giới yêu thiên văn.

Nổi bật nhất là ý tưởng của người dùng Twitter Joseph Grohman. Chàng trai trẻ nảy ra sáng kiến đặt tên 7 hành tinh theo tên 7 phi hành gia thiệt mạng năm 1986 trong sự cố nổ tàu con thoi Challenger là: "Scobee, Smith, McNair, Onizuka, Resnik, Jarvis, and McAuliffe". Ý tưởng này của Joseph Grohman nhận được gần 6.000 lượt "Like".

Ý tưởng đặt tên gây ấn tượng của Joseph Grohman.

Mặc dù NASA đã nhận được hàng trăm ý tưởng đặt tên hấp dẫn, nhưng những cái tên ấy sẽ chỉ chính thức được đặt cho 7 hành tinh mới khi Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU) thông qua.

IAU được sáng lập năm 1919, mang trọng trách đặt tên cho các chòm sao, sao, hành tinh, tiểu hành tinh và các thiên thể cùng các hiện tượng thiên văn.