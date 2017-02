Chuyến bay dài nhất thế giới vượt hơn 14.500 km từ Qatar tới New Zealand trong hơn 16 giờ.

Đường bay của chuyến bay mang số hiệu QR920 từ Doha tới Auckland. Ảnh: Inverse.

Bên trong chiếc Boeing 777 - 200lr của Qatar Airways. Ảnh: Flickr.

Chuyến bay thẳng từ Doha (Qatar) tới Auckland (New Zealand) trong 16 giờ 23 phút của hãng Qatar Airways là chuyến bay thương mại dài nhất thế giới. Dưới đây là những điều thú vị về hành trình của nó:Máy bay chứa 138 tấn nhiên liệu khi cất cánh.Hành trình bay trải qua 14.535 km, khoảng cách này dài hơn đường bờ biển quanh hai hòn đảo của New Zealand một chút.Chiếc Boeing 777 - 200 LR vượt qua hơn 10 múi giờ trên hành trình.Chuyến bay dài 16 giờ 23 phút theo chiều từ Doha tới Auckland. Chiều về dự kiến tốn 17 giờ 30 phút vì ngược chiều gió.4 phi công và 15 tiếp viên hàng không làm việc trên chuyến bay.Máy bay có 217 ghế hạng phổ thông và 42 ghế thương gia. Giá vé khứ hồi cho ghế hạng thương gia là 9.060 USD, hạng phổ thông là 1.312 USD.Phi hành đoàn phục vụ khoảng 1.036 bữa ăn, khoảng 2.000 đồ uống lạnh cùng hơn 1.100 tách trà và cà phê.Thức ăn và đồ phục vụ nặng 400 kg, Qatar Airways ước tính khối lượng này bằng 5.263 quả kiwi.Mỗi máy bay sẽ vận chuyển 116 tấn hàng hóa/tuần, tương đương với cân nặng của 1.162 con cừu.Chuyến bay dự kiến sẽ phục vụ 189.000 lượt hành khách trong năm đầu tiên sau ngày khai trương.Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay nói rằng đường bay này sẽ đem về 36 triệu USD cho nền kinh tế New Zealand.