Hồ nước ở làng Harpur Hill, hạt Derbyshire, miền trung nước Anh có màu xanh lam khác thường, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng. Tuy nhiên, lòng hồ chứa nhiều rác thải từ xe hơi cũ, rác nhựa và chất thải con người, có độ pH lên tới 11.3, ít hơn một chút so với thuốc tẩy trắng có pH là 12.6, cao hơn nhiều so với pH trung bình 6-7. Màu xanh của hồ được tạo thành từ những tinh thể canxi ngấm vào từ các núi đá vôi xung quanh, do hồ nằm trong công trường khai thác đá vôi cũ. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân không nên tiếp xúc với nước hồ, vì độ pH cao đủ gây kích ứng da và mắt, cũng như gây các bệnh dạ dày và nấm. Ảnh: F Stop Press