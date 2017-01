Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA ghi lại hình ảnh tinh vân Con Cua và "nhịp đập trái tim" của nó. Nhịp đập này do một ngôi sao neutron phát ra các xung ánh sáng 30 lần/giây. Ảnh: NASA.

Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ châu Âu tại bán cầu nam (ESO) công bố bản đồ mới của dải Ngân Hà, hay thiên hà Milky Way, vào ngày 24/2/2016. Các nhà khoa học thực hiện cuộc điều tra đầy đủ về những khu vực hình thành sao trong thiên hà Milky Way dựa vào kính viễn vọng APEX tại Chile. Ảnh: ESO.

Năm 2016, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ California (Caltech), Mỹ, công bố bằng chứng về sự tồn tại của hành tinh thứ 9 nằm ở rìa ngoài hệ Mặt Trời, nặng gấp 10 lần Trái Đất. Hành tinh này cách Mặt Trời 149 tỷ km, xa hơn 75 lần so với sao Diêm Vương, và mất từ 10.000 đến 20.000 năm để quay một vòng quanh Mặt Trời. Ảnh: Caltech.

Tháng 1/2016, nhóm nghiên cứu tại Đại học Ohio, Mỹ, phát hiện vụ nổ siêu tân tinh lớn nhất và sáng nhất chưa từng được nhìn thấy trước đây. Vụ nổ này sáng hơn 570 tỷ lần so với Mặt Trời và sáng hơn 20 lần so với tất cả ngôi sao trong thiên hà Milky Way cộng lại. Ảnh: Jin Ma.