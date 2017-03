Đặc điểm của chúng là mọc trên đá, thân thẳng, mảnh, không phân nhánh, bẹ lá bao bọc dọc thân, thân dài từ 8-17cm. Lá của loài xếp 2 hàng hình elip. Hoa của chúng màu trắng nở từng chiếc một, cánh hoa dày, hơi ngắn hơn lá đài.

Anh Trương Bá Vương (Viện Sinh học nhiệt đới) - thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, loài trên có điểm khác biệt là cánh hoa và môi hoa gần như tròn khi làm phẳng.

Hiện giới khoa học mới ghi nhận loài ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. Thời gian ra hoa của chúng thường vào tháng 1-2 và tháng 5-6.

Nghiên cứu là kết quả hợp tác giữa các nhà khoa học Nga và Việt Nam từ 2014 đến 2016, được đăng tải trên tạp chí Taiwania với tiêu đề: New Species of Orchids (Orchidaceae) in the Flora of Vietnam.