Một cư dân người Anh tìm thấy sinh vật hút máu cổ đại với miệng hút chứa đầy răng nhọn hoắt trong khu vườn sau nhà.

Con cá mút đá trong vườn nhà Rachel Kennedy. Ảnh: Mercury Press.

Rachel Kennedy, một cư dân ở Brockton, Shrops, Anh, phát hiện con quái ngư ẩn mình dưới lớp bùn khi đang dọn cống trong vườn, Sun hôm qua đưa tin.

Sau khi bỏ con vật vào hũ mứt và mang sang nhà hàng xóm, Kennedy biết sinh vật trơn tuột với chiếc miệng tròn có nhiều hàng răng nhọn là cá mút đá, loài chuyên ăn xác thối còn gọi là "cá ma cà rồng".

Tuy nhiên, con cá mà Kennedy tìm thấy không phải cá thể duy nhất. "Con gái và bạn trai tôi tìm thấy tất cả 8 con dưới nước. Đó là chỗ nước nông nên tôi nghĩ chúng đang đẻ trứng. Chúng đã ở đó vài ngày nay", Kennedy nói.

Sự xuất hiện của cá mút đá trên những con sông Anh là phát hiện thú vị đối với các chuyên gia hải dương. Cá mút đá thường được xem là "hóa thạch sống" do tồn tại trên Trái Đất từ trước thời khủng long cách đây 200 triệu năm. Chúng vắng bóng trên nhiều con sông Anh do ô nhiễm suốt 200 năm qua. Vua Henry I ở Anh được cho là qua đời do ăn quá nhiều cá mút đá.