TPO - Cho dù chưa lên tiếng chính thức về tin đồn của sản phẩm Galaxy S8 Plus, nhưng giới công nghệ đồn đoán Samsung sẽ cho ra mắt 2 chiếc smartphone flagship là Galaxy S8 và S8 Plus vào cuối tháng 3 tới đây, cái tên Plus khiến người ta nhớ tới Apple.

Theo những thông tin mới nhất, Samsung sẽ tung ra sản phẩm chiến lược trong một sự kiện riêng diễn ra vào ngày 29/3 tới. Theo đó, sản phẩm được ra mắt sẽ là Galaxy S8 và 1 phiên bản khác. Bởi vì Galaxy S8 được cho là sẽ có màn hình cong ở 2 mép, nên phiên bản còn lại chắc chắn không phải là Galaxy S8 edge (edge vốn là dòng sản phẩm viền cong). Giới công nghệ nhận định, gần như chắc chắn phiên bản bí ẩn này sẽ là Galaxy S8 Plus, với màn hình lớn hơn phiên bản S8 tiêu chuẩn. Samsung cho tới thời điểm này vẫn chưa chính thức lên tiếng về tính xác thực của tin đồn trên, tuy nhiên đã từ lâu, thông tin rò rỉ thường có độ chính xác rất cao, khiến người ta nghi ngờ tin đồn này do chính tay các nhà sản xuất tung ra. Case được cho là của Samsung Galaxy S8 và S8 Plus Quay trở lại với chiếc Galaxy S8, dòng sản phẩm mới này được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt so với người tiền nhiệm, đồng thời thách thức iPhone của Apple trong phân khúc smartphone cao cấp. Chữ Plus của sản phẩm màn hình lớn có thể khiến fan Táo chê cười, nhưng nó được cho là sẽ có doanh số bán tốt hơn cả phiên bản S8 tiêu chuẩn. Galaxy S8 có màn hình 5,7 inch, trong khi phiên bản Plus sẽ có màn hình 6,2 inch, dài hơn chứ không rộng ngang, đồng thời vẫn gọn gàng với viền màn hình sát mép và uốn cong ở cả 2 mép. Bảo mật vân tay sẽ được đưa ra phía sau, mặt trước hoàn toàn là màn hình cảm ứng, tạo không gian rộng rãi cho những trải nghiệm người dùng. Camera sau 12 megapixel, trong khi camera trước 5 megapixel, sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm chụp ảnh mà tiền nhiệm S7 có được. Ngoài ra, Galaxy S8 sẽ có 2 vi xử lý tùy theo thị trường, Snapdragon 835 hoặc Exynos 8895, RAM dung lượng 4 đến 6GB, cổng kết nối USB Type-C. Nhìn chung, sau cú ngã ngựa của Galaxy Note 7 vào năm ngoái, Galaxy S8 rất được giới công nghệ đón chờ, để xem Samsung sẽ làm gì sau cuộc khủng hoảng, hay đơn giản chỉ là tò mò xem sản phẩm mới có còn dễ cháy nổ nữa hay không.