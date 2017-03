Chiều 13/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Vi Thanh Tường – Phó Chủ tịch huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, UBND huyện đã ra văn bản tạm đình chỉ hoạt động đối với Xí nghiệp Suối Bắc đến tháng 31/12/2017 để khắc phục hậu quả sau sự cố vỡ đập.

Hiện chưa thể có nguyên nhân chính thức về sự cố nhưng sự vào cuộc kịp thời của các cấp, ban ngành đã ngăn ngừa phạm vi ảnh hưởng trên diện rộng.

“Ngay lúc phát hiện, Xí nghiệp đã chủ động dừng mọi hoạt động liên quan đến sản xuất, đồng thời điều động máy xúc, máy ủi và tập trung nhân lực để tiến hành khắc phục sự cố. Công ty đã có báo cáo bằng văn bản với các cơ quan quản lý nhà nước.

Hiện tại, Công ty đang phối hợp điều tra xác minh nguyên nhân cá chết. Do dòng nước chảy ra suối Nậm Huống là hợp lưu các dòng nước từ Suối Bắc và Suối Mai. Vì vậy chưa thể xác định được nguyên nhân cá chết”, một lãnh đạo Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh cho biết.

“Ngay sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã có văn bản đình chỉ hoạt động đối với Xí nghiệp Thiếc Suối Bắc. Thời gian chậm nhất để xí nghiệp này khắc phục hậu quả xong trước 31/12/2017. Trước đó, vào tháng 4/2016, đập chứa chất thải quặng Xí nghiệp Suối Bắc bị tràn. Tuy nhiên, tổ công tác của UBND huyện cùng với xí nghiệp đã can thiệp kịp thời”, Ông Vi Thanh Tường cho biết thêm.Được biết, Xí nghiệp Thiếc Suối Bắc là đơn vị trực thuộc Công ty CP Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh, đóng trên địa phận xã Châu Hồng và xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Đơn vị này có chức năng khai thác, nghiền tuyển quặng thiếc. Giấy phép số 2728/GP-BTNMT, ngày 31/12/2013.Quyết định số 50/QĐ.UBND – ĐC, ngày 5/1/2013, của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, khôi phục Môi trường Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng thiếc tại mỏ thiếc Suối Bắc, thuộc xã Châu Hồng và xã Châu Thành. Giấy phép xả thải số 35/GP-STNMT.NBHĐ, ngày 25/7/2014 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nghệ An cho phép công ty xả thải trong quá trình sản xuất mỏ thiếc Suối Bắc.Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 8/3, bể lắng hồ thải số 2 (gồm nước và bùn thải quặng) của xí nghiệp thiếc Suối Bắc bị vỡ một đoạn khoảng 12m. Hàng trăm tấn chất thải đã đổ xuống dòng Nậm Huống.