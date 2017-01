Theo China Daily, robot ET là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo của công ty AliCloud, trực thuộc tập đoàn bán lẻ Alibaba.

Vừa qua, tại một hội nghị chúc mừng Tết Nguyên đán của công ty Alibaba tổ chức tại công viên Alibaba Xixi (Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc), robot ET đã xuất hiện và thể hiện khả năng đặc biệt của mình – viết thư pháp.

Những bức thư pháp do ET thực hiện được tặng cho các nhân viên của công ty Alibaba nhân dịp năm mới. Các nhân viên trẻ trầm trồ trước khả năng đặc biệt của ET.