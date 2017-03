Hôm nay, Kim Ngưu cần nuông chiều bản thân, Song Tử làm việc hết công suất, Cự Giải kiếm được nhiều tiền, Ma Kết không nên tin vào trò may rủi.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Hôm nay, Bạch Dương nên tập trung vào việc phát triển các kế hoạch cá nhân. Hãy suy ngẫm về những bước tiến tiếp theo trong hành trình của mình.

Bạch Dương đang rất hòa hợp với những người xung quanh. Tại sao bạn không thử lên ý tưởng cho một bữa tiệc quy tụ tất cả bạn bè?

Một mối quan hệ của Bạch Dương vừa hình thành đã phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không để mình rơi vào vị trí người phục tùng.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Việc bảo vệ vị trí của mình là điều nên làm, nhưng Kim Ngưu cần tránh để mình vướng vào một cuộc đấu quyền lực. Trận chiến ấy sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho Kim Ngưu. Trái lại, nó có thể còn khiến bạn hao tổn.

Đã đến lúc Kim Ngưu cần quên đi quá khứ và nhìn về tương lai. Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân, uống thuốc bổ, đi mát xa, thưởng thức những món ăn ngon và ngủ đủ giấc.

Chuyện tình cảm của bạn đang có những tín hiệu tích cực.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Hôm nay là một ngày lao động năng suất của Song Tử. Bạn muốn tận dụng toàn bộ quỹ thời gian mà mình có để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Tuy nhiên, bạn rất dễ bị phân tâm bởi sự xuất hiện của những người thú vị.

Một người nào đó sẽ đưa ra lời nhận xét và góp ý cho Song Tử. Đừng hoài nghi về động cơ của họ. Hãy mở lòng để người khác có cơ hội giúp đỡ mình.

Song Tử gặp rất nhiều may mắn về tài chính, nhưng chuyện tình cảm của bạn đang có không ít trục trặc.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải đang đóng vai trò là người “thuyền trưởng”. Khả năng lãnh đạo của bạn dường như đã ăn vào máu. Tuy nhiên, nên nhớ nhiệm vụ của người lãnh đạo là hướng dẫn người khác hoàn thành công việc chứ không phải ôm đồm mọi thứ về mình.

Cự Giải khá mệt mỏi vì thiếu ngủ. Hãy tận dụng thời gian một cách thật khoa học để có thời gian nghỉ ngơi.

Hôm nay, Cự giải có thể sẽ kiếm được nhiều tiền và trả dứt nợ, nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn phải làm lụng cật lực.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Một người mà Sư Tử vốn ngưỡng mộ và tôn trọng có thể khiến bạn cảm thấy thất vọng trong hôm nay.

Sư Tử sẽ bị đẩy vào một cuộc đua mà bạn không hề mong muốn khi những người xung quanh bạn đang dùng mọi thủ đọan để giành ngôi vị cao nhất, kể cả gian lận. Điều này không đồng nghĩa với việc bạn phải làm theo họ. Hãy vượt qua cám dỗ, giữ gìn danh dự của bản thân và tập trung vào những việc mà mình cần làm.

Một vài người xung quanh bạn đang hơi bi quan về những điều sắp xảy ra, trong khi bạn lại cảm thấy lạc quan và đầy hi vọng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Hôm nay, Xử Nữ có thể sẽ được tiết lộ một số bí mật về đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, hãy trò chuyện với càng nhiều người càng tốt. Điều này sẽ rất có lợi cho bạn.

Giờ là lúc Xử Nữ nên bắt đầu tiết kiệm bằng cách gửi tiền vào ngân hàng. Làm như vậy, bạn sẽ tránh được những rủi ro không đáng có, đồng thời có thể để ra một khoản kha khá để đầu tư vào một việc gì đó sinh lời.

Xử Nữ sẽ nhận được một món quà nhỏ nhưng rất ý nghĩa trong hôm nay. Mặc dù nó không thật sự đáng giá, nhưng lại bởi thể hiện tình cảm mà người tặng dành cho bạn.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Một người có những phẩm chất mà Thiên Bình còn thiếu sẽ xuất hiện và trợ giúp cho bạn trong công việc. Với sự xuất hiện của người này, Thiên Bình có thể tiến xa hơn và nhanh hơn.

Giống như sự nghiệp, chuyện tình cảm của Thiên Bình đang có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn và đối phương trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết.

Sức khỏe của Thiên Bình khá tốt, hãy cố gắng duy trì.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Bọ Cạp đừng nên đánh giá thấp tầm quan trọng của những điều nhỏ bé. Hãy lặng lẽ quan sát mọi người, để ý những sở thích và phong cách giao tiếp của họ, từ đó có cách ứng xử phù hợp trong công việc và cuộc sống.

Bọ Cạp đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các thành viên trong gia đình. Cảm xúc của bạn phức tạp đến nỗi bạn không biết phải chia sẻ chúng như thế nào. Hãy cho nhau không gian riêng, và mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Hôm nay, Bọ Cạp thể hiện cho người yêu của mình thấy rằng bạn đang thực sự quan tâm đến họ.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Hôm nay, Nhân Mã có sức hút cực lớn ở mọi nơi mà bạn có mặt. Bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý, vì vậy hãy cư xử đúng mực và đừng nên kiêu ngạo.

Nhân Mã nên hoàn thành công việc thật sớm để được hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi. Bạn có thể đi ăn, đi xem phim hoặc chỉ đơn giản là về thẳng nhà để nghỉ ngơi.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Đã đến lúc Ma Kết cần nhìn nhận thật nghiêm túc về những ước mơ và dự định của mình. Đó có thật sự là điều mà bạn đang mong muốn, hay bạn đang kiên định với con đường này chỉ vì ngại thay đổi?

Một người phụ nữ sẽ đến bên và giúp Ma Kết giải quyết các vấn đề khó khăn.

Một vài con số ý nghĩa sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay khiến Ma Kết liên tưởng đến một tấm vé số. Bạn có thể thử vận may nhưng đừng hi vọng vào một chiến thắng to lớn. Cách kiếm tiền duy nhất lúc này là làm việc chăm chỉ.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Đừng ngần ngại nhờ vả người khác nếu bạn gặp khó khăn. Có thể những người thân của Bảo Bình đang chờ bạn mở lời để lao tới giúp đỡ.

Hôm nay là ngày phù hợp để tổ chức một bữa tiệc hoặc một buổi gặp mặt với đối tác.

Bạn có thể tự tạo cú hích để thay đổi cuộc sống của chính mình bằng những chuyến phiêu lưu, hay nối lại liên lạc với những người mà bạn đã bỏ quên từ lâu.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư cảm thấy mất hứng thú với những công việc quen thuộc hàng ngày, cho dù chúng có thú vị đến mức nào đi chăng nữa. Tâm trí của bạn cần được giải thoát. Vì vậy, hãy thoải mái mơ mộng và để cho tâm hồn của mình bay bổng. Từ đó, bạn có thể tìm ra lối thoát cho mình.

Song Ngư nên tự thư giãn bằng cách đi mua sắm. Bạn cũng có thể xem xét đầu tư số tiền của mình vào một dự án nào đó.