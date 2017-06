TPO - Theo Mật ngữ 12 chòm sao, hôm nay Song Tử chìm đắm trong tình yêu trong khi Bọ Cạp gặp vận xui cả về công việc, tình duyên lẫn tiền bạc.

Hình minh họa

Bạch Dương (21/3-19/4)

Hôm nay không phải là một ngày tươi sáng của Bạch Dương. Chuyện tình cảm hợp tan khiến bạn không thể tập trung vào công việc. Tình yêu đến rồi đi, mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát, bạn thấy có những khi hạnh phúc ngập tràn nhưng rồi lại tan biến vào cõi hư không.

Cả ngày bạn chỉ nghĩ ngợi vẩn vơ về điều đó, suy tính làm sao để giành lại quyền chủ động cho mình. Bạn không thích cảm giác tình cảm của mình bị số phận trêu ngươi, bạn muốn người mình yêu phải toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho mình. Đừng quá ép buộc bản thân, bởi tình cảm không phải là thứ bạn có thể điều khiển bằng lý trí.

Công việc của Bạch Dương có chút thử thách và dường như có ai đó cố tình tạo ra cho bạn. Chính vì vậy, bạn cần tập trung cao độ để có thể xử lý cũng như khẳng định năng lực bản thân.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Công việc của Kim Ngưu đang trên đà thuận lợi vô cùng, bạn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Quan hệ đồng nghiệp tốt khiến cho mỗi ngày đi làm với bạn đều là một ngày vui, chẳng có gì khiến bạn lo lắng khi mà công việc được giải quyết băng băng, có tâm sự gì thì đã có đồng nghiệp cùng chia sẻ.

Tuy nhiên, tình yêu của bạn lại đang xuống dốc trầm trọng. Dường như bạn có quá nhiều mối quan tâm nên bỏ rơi người ấy, chẳng còn quan tâm như trước nữa. Chẳng ai thích cảm giác cô đơn, người ấy cũng vậy, không có gì khó hiểu khi hai bạn tranh cãi về vấn đề này.

Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử có một ngày thứ 5 với sóng tình trào dâng. Theo Mật ngữ 12 chòm sao, hôm nay chính là ngày mà vận đào hoa của bạn lên tới đỉnh điểm, nhanh tay nắm bắt cơ hội và bày tỏ tình cảm với người mình thích nhé, khả năng thành công hôm nay cao lắm đó.

Công việc cũng là điểm sáng trong ngày của Song Tử. Bạn phát huy năng lực cao độ, hoàn thành công việc nhanh như tia chớp mà vẫn đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Nhờ thế mà cấp trên đánh giá rất cao về năng lực cũng như tinh thần làm việc của bạn.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải đang làm rất tốt việc của mình, bạn cũng hoàn toàn hài lòng với công việc hiện tại. Bạn cảm thấy đây là nơi để mình có thể học hỏi rất nhiều thứ, cũng có cơ hội để thể hiện năng lực và phát triển bản thân, hoàn toàn là nơi làm việc mơ ước.

Hãy cố gắng làm tốt hơn trong mối quan hệ với đồng nghiệp nhé, họ là những người sẽ giúp bạn rất nhiều sau này đó. Kể cả khi ai làm việc nấy thì quan hệ tốt đẹp ở nơi công sở cũng tạo cho bạn môi trường làm việc thoải mái hơn, dù sao mỗi ngày chúng ta dành tới hơn 8 tiếng đồng hồ ở cùng nhau cơ mà.

Sư Tử (23/7-22/8)

Hôm nay Sư Tử có vận may khá lớn về tiền bạc, đi ra đường thôi cũng có cơ may nhặt được tiền nữa. Bạn sẽ có may mắn được người khác dắt tận tay đến tới nơi kiếm tiền, hãy nắm lấy cơ hội, đừng để tiền rơi mất nhé.

Có điều, hôm nay chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Tình duyên có đấy chứ không phải ế chỏng chơ chẳng có mối nào, nhưng sao mãi mà bạn vẫn phải ca bài ca cô đơn. Bạn chưa tìm được một ai khiến cho con tim mình thực sự rung động và muốn đi theo người đó.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Chuyện tình yêu của Xử Nữ vẫn đang khá yên bình. Xem tử vi hàng ngày, bạn và người ấy đang trong khoảng thời gian ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Dường như cả thế giới xung quanh đều đang hát bài ca tình yêu, khiến cho bạn cũng thấy cuộc đời càng thêm tươi đẹp.

Hôm nay tiền bạc không được nhiều lắm nhưng cũng khá ổn, không đến mức nghèo túng. Có điều bạn cần lên kế hoạch mua sắm hợp lý hơn, đừng để khi mua đồ mới nghĩ xem là cần cái gì, để rồi nhìn hàng hóa bạt ngàn trước mắt cái gì cũng muốn lấy.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Hôm nay công việc của Thiên Bình không được như ý muốn. Bạn vốn là người hòa nhã và không muốn làm phiền tới bất cứ ai, nhưng có người cứ hết lần này tới lần khác viện cớ công việc để làm khó bạn. Việc đã làm xong nhưng cứ bới móc không thôi, lôi hết điểm này tới điểm kia để nói.

Bù lại cho nỗi khó chịu trong công việc, thứ 5 này bạn được rất nhiều cơ may kiếm tiền đến bên mình, khiến cho thu nhập gia tăng tới mức không ngờ. Tiền bạc quả là có sức an ủi, bao mệt mỏi sẽ tan biến cả thôi.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Thứ Năm không phải là ngày của Bọ Cạp khi cả tình, cả tiền lẫn công việc đều không như ý muốn. Tiền bạc cứ gọi nhau chắp cánh ra đi, bạn chỉ biết nhìn theo trân trối mà chẳng biết phải làm sao mới có thể giữ nó lại bên mình.

Trong khi đó tình yêu vẫn chưa mỉm cười với bạn mà cứ mãi lạc trôi tận nơi nào. Người thích mình thì mình không rung động, mà người mình thích thì coi mình tựa vô hình.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã có một ngày tràn ngập tình yêu, bạn rạng rỡ với hạnh phúc mình đang có khiến bao người phải ghen tị. Thật đáng ngưỡng mộ khi bạn may mắn tìm được một nửa còn thiếu của đời mình, tìm thấy mảnh ghép mà bao người chưa có để giờ đây hạnh phúc trọn vẹn vì đã được lấp đầy.

Tuy nhiên, sức khỏe của Nhân Mã dạo này không được tốt lắm. Có lẽ do bạn quá tập trung vào công việc, chạy đua với thời gian để hoàn thành chỉ tiêu nên sức khỏe xuống dốc nhanh chóng. Tình yêu là liều thuốc bổ nên khi mệt mỏi chỉ cần một dòng tin nhắn đến là đủ tiêu tan mọi muộn phiền, bạn còn chả nhớ ăn cơm đúng giờ ấy chứ.

Ma Kết (22/12-19/1)

Ma Kết có một ngày thứ 5 khá tệ khi mà người ấy cứ mãi không chịu hiểu cho bạn. Chuyện tình cảm rối ren khiến bạn chẳng nghĩ được gì khác, bạn buồn phiền mà chẳng biết tỏ cùng ai. Đâu phải chuyện gì cũng đem ra tâm sự được, bạn cứ mãi giữ trong lòng nên càng thêm buồn chán.

Tiền bạc đã thế lại còn chẳng có bao nhiêu. Dù bạn đã cố gắng tiết kiệm hết mức có thể nhưng tới lúc thì tiền vẫn hết, biết bao nhiêu là khoản chi tiêu tháng nào chẳng phải tiêu tới tiền, sao có thể cắt giảm được.

Công việc không có nhiều biến chuyển, bạn vẫn tiếp tục với vị trí của mình. Mặc dù nhàm chán khi công việc cứ lặp đi lặp lại như đằng nào hôm nay bạn cũng không có tâm trạng cho lắm, càng nhàn khi việc đã vào guồng, cứ thế mà làm thôi.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bảo Bình thấy có chút buồn chán khi chuyện tình yêu cứ bình bình, chẳng có sóng gió mà cũng chẳng có gì kịch tính. Bạn thích thứ gì đó khuấy đảo cuộc sống của mình lên, nhưng lại e ngại sợ sóng to gió lớn, đến lúc ấy lại chẳng biết trôi dạt về đâu.

Về tiền bạc, chỉ cần bạn chú tâm hơn một chút là sẽ ổn cả thôi. Đầu óc lãng đãng, có tiêu bao tiền cũng chẳng biết cơ, nên từ giờ phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể hơn nhé, tiền làm ra đâu có dễ chút nào.

Song Ngư (19/2-20/3)

Hôm nay chuyện tình cảm của Song Ngư có phần khởi sắc. Bạn quyến rũ tới bất ngờ và thu hút biết bao người khác giới. Biết bao người phải si mê khi lỡ một lần tiếp xúc với bạn đó.

Công việc của bạn cũng không có gì đáng lo ngại bởi hôm nay mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Bạn nhẹ nhàng hoàn thành mọi việc được giao, hiệu quả công việc rất cao nữa. Phong độ này mà giữ được ổn định thì chuyện tăng lương thăng chức chỉ là chuyện nhỏ thôi.