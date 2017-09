Thứ Tư của bạn: Cự Giải gặp rắc rối, Ma Kết mâu thuẫn với người yêu

Bạch Dương (21/3-19/4)

Hôm nay Bạch Dương khá thuận lợi trong chuyện tình cảm. Những đôi yêu nhau khá hòa thuận, êm ấm, nên dành buổi tối để cùng đi ăn tối, được ở bên nhau. Nếu ai đang độc thân có thể thu hút tới người mà bạn thực lòng có tình cảm.

Nếu bạn đang có ý định theo đuổi sự hoàn hảo thì nên từ bỏ ý định này vì đây là việc rất tốn kém tiền bạc cũng như công sức. Bạn nên chỉ gắng sức để công việc, nhiệm vụ của mình tốt hơn, cải thiện hơn mỗi ngày là đủ vì giá trị lớn cần thời gian tích lũy chứ không thể nhanh chóng có được.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Hôm nay bạn có cảm giác bồn chồn, ủ rũ. Dường như người ấy nói câu gì cũng dễ bị bạn suy diễn ra điều gì đó tiêu cực, bạn trở nên nhạy cảm hơn với các vấn đề và đây là nguyên nhân dễ gây mâu thuẫn giữa hai người. Nếu bạn bớt nghĩ ngợi đi mọi việc sẽ chuyển hướng theo chiều hướng khác.

Nếu có ý tưởng gì mới trong công việc, bạn nghĩ những hoạt động nêu trên mang lại giá trị, thì hãy đưa chúng vào hóa đơn tính tiền để xem khách hàng có hào hứng khi trả tiền cho những thứ đó hay không. Tuy nhiên tốt hơn hết là bạn nên dành công sức để làm những việc tạo ra giá trị, đó cũng là cách tốt hơn để sử dụng thời gian của mình.

Song Tử (21/5-21/6)

Trí tuệ của bạn bộc lộ rõ ràng trong ngày hôm nay, vì thế, cố gắng dành thời gian tập trung cho công việc để được phát huy hết khả năng, năng lực của mình nhé. Tuy nhiên, bạn cũng là người cứng đầu và bốc đồng nên bỏ qua nhiều cơ hội tốt. Bạn cứ bình tĩnh, từ tốn xử lý từng việc, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Tình yêu cần sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, chứ không phải là người này trở thành “nô lệ” của người kia. Vì thế, cả hai nên dành cho nhau những khoảng riêng tư cần thiết. Trong tình yêu, lãng mạn cần đi đôi với thực tế, nhưng nếu thực tế quá mức sẽ trở thành thực dụng, đặc biệt là khi tư tưởng của một người luôn đặt tiền bạc, vật chất lên trên hết trong mọi quyết định. Tốt hơn hết cả phải tìm cách dung hòa cả hai một cách hợp lý nhất có thể.

Cự Giải (22/6-22/7)

Hôm nay bạn gặp rắc rối đồng nghiệp, đối tác khi bàn bạc, chia sẻ về vấn đề liên quan tới yếu tố chuyên môn. Đây là nguyên nhân gây ra rắc rối về công việc của bạn trong ngày hôm nay.

Cuộc sống đòi hỏi bạn phải nỗ lực cho những trách nhiệm và ước mơ khác bên cạnh tình yêu của mình. Nếu mối quan hệ của bạn lúc nào cũng tràn ngập những điều lãng mạn đến mức khiến hai người quên mất những thứ quan trọng khác, chìm đắm u mê trong những ảo vọng thiếu thực tế thì tình yêu này khó mà đi đến bến bờ hôn nhân hạnh phúc. Vì thế, ngoài chuyện tình cảm bạn nên để cho một nửa của mình được tập trung và khẳng định bản thân trong công việc.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử quan tâm hơn tới vấn đề tâm linh thần bí và những tín ngưỡng trong cuộc sống. Bạn cũng trở nên sáng tạo hơn mọi ngày nhưng đừng quá xa rời thực tế vì nếu không bạn khó có thể phân biệt được giữa ảo tưởng và thực tế.

Lập kế hoạch rất quan trọng, nhưng kế hoạch không phải là kết quả công việc. Hãy ngừng ngay sự chú trọng quá đáng dành cho các bản kế hoạch và đo lường thành công bằng danh mục các đầu việc. Thay vào đó, hãy cố gắng hoàn thành từng phần công việc đúng hạn đã định ra từ trước.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Hôm nay Xử Nữ nuông chiều bản thân hơn thường lệ và đây là nguyên nhân khiến bạn có những thói quen không tốt cho sức khỏe như ngủ nướng, ăn xong đã lên giường nằm... Đã đến lúc bạn kỷ luật hơn với bản thân của mình vì nếu để lâu bạn sẽ hình thành những thói quen rất tệ, ảnh hưởng xấu đến cơ thể cũng như tinh thần của mình.

Nếu bạn luôn tỏ ra mình là người bề trên bởi những tài năng hay thành tựu, hoặc là địa vị, gia thế của mình mà gây áp lực nặng nề cho người ấy thì đã đến lúc bạn cần xem lại mình có thật sự yêu và trân trọng đối phương hay không, hay mối quan hệ hiện tại chỉ là để thỏa mãn tính sở hữu và lòng kiêu ngạo của bạn mà thôi.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Thiên Bình đang độc thân cảm thấy rất khó biểu đạt cảm xúc của mình, những thay đổi đột ngột trong thái độ của bạn thường khiến người khác khó có thể hiểu bạn. Thời điểm này có những cặp đôi đang yêu còn cho thấy có dấu hiệu của sự phản bội. Dù sao bạn vẫn phải bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, đừng vội đưa ra quyết định nào cả.

Đừng để bận rộn khiến bạn không còn biết đâu là việc nên làm, đâu là việc không nên làm. Đã đến lúc sắp xếp lại giấy tờ, các mối ưu tiên, danh sách những việc cần làm, và các kế hoạch thay vì làm cho công việc tiến triển nhanh nhanh chóng chóng nhưng cuối cùng bạn không biết rồi sẽ đi về đâu.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Hôm nay Bọ Cạp cảm thấy xung đột cảm xúc sâu sắc. Lúc đầu bạn cảm thấy khá an tâm và bình an nhưng lúc sau bạn lại bắt đầu cảm thấy chộn rộn, khó chịu trong lòng và mất phương hướng. Nhiều khi chỉ là vì bạn lo lắng quá nhiều nên tự suy diễn ra vấn đề rồi tự làm mình tổn thương chứ không hề do tác nhân từ bên ngoài.

Trong tình yêu, nếu môn đăng hộ đối được là tốt nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó. Vì vậy, khi mối quan hệ yêu đương của bạn và người ấy được xây dựng và duy trì trên nền tảng hiểu và thông cảm cho nhau thì mọi việc sẽ tốt hơn, có như vậy tình yêu mới vững bền và hạnh phúc.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Bạn khá quảng giao, thích làm quen, kết bạn với nhiều người và bạn thích có mối liên hệ cá nhân với họ nhưng bạn sẽ không lãng phí thời gian với những mối quan hệ bình thường. Nhiều khi bạn hay nuốt lời, và bạn có thể xa lánh người khác.

Đừng nên vội vàng bất cứ việc gì cả, tránh đi lan man – vận hành mà không có quy trình rõ ràng. Nếu không có phương pháp cụ thể, bạn sẽ không thể tìm ra quãng đường ngắn nhất. Hãy chọn ra con đường tối ưu nhất trước khi bước chân vào đó.

Tình yêu nào cũng đầy những vị ngọt và sự lãng mạn mà hai người trong cuộc dành cho nhau. Lời nói hay hành động lãng mạn đúng mức là chất xúc tác nuôi dưỡng và vun đắp cho tình yêu thêm mặn nồng, gắn bó. Tuy nhiên, cuộc sống không đơn giản chỉ có lãng mạn là bạn có thể tồn tại và hạnh phúc. Nhiều khi đối mặt và cùng nhau vượt qua khó khăn mới là điều khiến hai người trở nên gắn kết hơn.

Ma Kết (22/12-19/1)

Bạn và người ấy nảy sinh những xung đột sâu sắc. Lý do chỉ là vì sự khác biệt tính cách, con người của hai giới. Nhiều khi sự thấu hiểu, thông cảm tính cách của đối phương mới là cách chúng ta dung hòa được tất cả. Thay đổi nhỏ nhưng tạo nên khác biệt lớn, quan trọng là bạn có muốn bỏ công, bỏ sức để cải thiện chuyện tình cảm của mình hay không mà thôi.

Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bắt tất cả mọi người tuân theo một quy định mới, chứ không bỏ công sức tìm ra nguyên nhân tại sao mọi chuyện không diễn ra đúng như mong đợi. Nhưng làm thế là sai lầm. Bạn không thể giải quyết một vấn đề mà không tìm ra nguyên nhân của nó. Hãy sẵn sàng đối mặt để tháo gỡ khó khăn, tránh lặp lại sai lầm.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bạn cần phải học cách xử lý sự thất vọng, trầm cảm và bất bình, cũng như xu hướng luôn bám vào quá khứ của bạn. Những gì đã qua hãy cho nó qua đi vì dù là tốt đẹp hay không nó cũng là những bài học để bạn trưởng thành hơn. Bạn chỉ sống trọn vẹn trong ngày hôm nay khi gác quá khứ sang một bên, đừng để chúng có cơ hội làm cản bước tiến của bạn.

Đi đôi với tâm lý thực dụng thường là tính lười nhác, thích hưởng thụ. Nếu bạn nhận ra đối phương không bao giờ tỏ ra muốn kề vai sát cánh với bạn, cùng nhau nỗ lực để xây dựng tương lai mà chỉ thích ngồi không hưởng thụ, đòi hỏi bạn phải luôn đáp ứng mọi nhu cầu của người ấy thì tốt nhất nên cân nhắc chuyện có tiếp tục mối quan hệ này hay không. Cuộc sống luôn đầy thử thách và khó khăn, chỉ khi hai người đồng lòng và có chung chí hướng về hạnh phúc tương lai thì mới gắn bó lâu dài được.

Song Ngư (19/2-20/3)

Song Ngư hôm nay có những cảm xúc mạnh mẽ và cực kỳ nhạy cảm. Bạn thường phản ứng một cách đầy cảm xúc trong mọi tình huống. Lúc này bạn rất dễ tiếp thu năng lượng từ những người khác, vì thế hãy tránh những người tiêu cực và nên gặp gỡ nhiều những người tích cực để truyền thêm cho bạn động lực sống.

Bạn có trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo và sinh động, nhưng bạn nên cẩn thận, đừng tốn thời gian suốt ngày mơ mộng. Hãy nhớ rằng bạn cũng có quyền hưởng những gi bạn mong muốn trong cuộc sống. Nếu cứ luôn che chở và quỵ lụy người khác, bạn có thể bị họ lợi dụng.

