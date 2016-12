TP - Thành phố Thượng Hải mới đây trở thành địa phương tiên phong ở Trung Quốc đại lục khai trương nhà vệ sinh dành cho cả nam và nữ tại một công viên ở quận mới Phố Đông, nhằm giảm thời gian chờ đợi của phụ nữ.

Biểu tượng nhà vệ sinh unisex.

Thông thường, phụ nữ sử dụng nhà vệ sinh lâu hơn nam giới, nên tại nhà vệ sinh công cộng, nữ phải xếp hàng chờ đợi nhiều hơn nam. Việc Thượng Hải xây nhà vệ sinh dùng chung được cho là một trong những hành động khuyến khích bình đẳng giới, không phân biệt giới tính, nhưng cũng gây tranh cãi trong xã hội.

Trước đó, nhiều người phản đối khi Trường Đại học Hong Kong xây nhà vệ sinh mới dùng chung, không phân biệt giới tính (unisex). Hồi tháng 11, Trường Tiểu học Buxton ở thủ đô London của Anh công bố kế hoạch xây dựng nhà vệ sinh unisex cho học sinh.

Hơn 700 phụ huynh đã phản đối với lý do nhà vệ sinh unisex không an toàn cho con em họ; chúng sẽ phải đối mặt nguy cơ bị lạm dụng tình dục hoặc quan hệ tình dục quá sớm. Bà hiệu trưởng nói rằng, nhà vệ sinh đủ cao, rộng để tạo nên không gian an toàn cho học sinh, đáp ứng mọi tiêu chuẩn liên quan mà Bộ Giáo dục Anh và Hội đồng thành phố đặt ra.

Dù gặp phải nhiều phản ứng khác nhau, nhưng nhà vệ sinh unisex đang là xu thế mới của thế giới. Tại nhiều nước phương Tây như Thụy Điển, Đức, Mỹ…, có thể dễ dàng bắt gặp các nhà vệ sinh công cộng có biểu tượng unisex.

Thế nhưng, ở các nước châu Á, mô hình nhà vệ sinh unisex dường như mới phát triển tại Thượng Hải. Nhà vệ sinh công cộng loại này còn được thiết kế tiện dụng cho người tàn tật, người cao tuổi và trẻ em.

Việc sử dụng nhà vệ sinh ở Trung Quốc còn nhiều vấn đề đáng bàn, nhất là về ý thức giữ gìn vệ sinh chung của nam giới. Nhiều phụ nữ rất sợ sử dụng nhà vệ sinh công cộng nếu người dùng trước đó là đàn ông.

Phụ nữ thường mất nhiều thời gian trong nhà vệ sinh hơn; họ cần thời gian để trang điểm lại hoặc chỉnh trang quần áo, nên rất ngại ánh mắt soi mói của đàn ông.

Trong khi đó, một nghiên cứu cho thấy, đàn ông thường không thoải mái khi sử dụng nhà vệ sinh unisex vì sợ bị nhầm là phụ nữ. Phe phản đối nhà vệ sinh unisex cho rằng, thay vì xây thêm các nhà vệ sinh dùng chung, nên xây thêm nhiều nhà vệ sinh cho nữ.