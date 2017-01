Các thuyết gia âm mưu từng cảnh báo về việc một hành tinh khổng lồ - được gọi là Hành tinh X hoặc Nibiru - sẽ quét sạch cuộc sống trên Trái Đất, theo Daily Star.

Tiên tri Trái Đất sẽ bị phá hủy. Nguồn: Getty Images.

Giờ đây, một nhà nghiên cứu về các vấn đề huyền bí đã tuyên bố rằng ông đã kết hợp thiên văn học, nghiên cứu khoa học và Kinh thánh để tính toán được ngày Khải huyền.Trong cuốn sách mang tên Planet X - The 2017 Arrival, tác giả David Meade đã viết rằng hành tinh hủy diệt này sẽ xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 9.Và nó sẽ đâm vào Trái đất sau đó 1 tháng.Theo Meade, Hành tinh X thực ra là một ngôi sao, xoay quanh là 7 hành tinh và mặt trăng - trong đó có Nibiru.Tác giả đã giải thích vì sao chúng ta chưa nhìn thấy Hành tinh X hay Nibiru, vì chúng đang tiến lại gần từ một góc khác, phía trên Nam Cực.Ông nói: "Điều này khiến cho việc quan sát trở nên khó khăn - trừ phi bạn đang bay qua Nam Mỹ trên tầm cao với một chiếc máy ảnh tuyệt vời."Bằng chứng áp đảo cho thấy rằng hệ thống sao ngoài hành tinh sẽ tiếp cận từ phía Nam, vượt lên phía Bắc sau đó vòng lại, Meade tuyên bố.Theo Meade, lực hấp dẫn sinh ra do chuyến đi này sẽ gây ra sự tàn phá nặng nề, nhưng giờ ta đã cảm nhận được các tác động của nó.Ông cho rằng những vụ động đất và núi lửa phun trào gần đây ở khu vực Vành đai Lửa là do sự đẩy và kéo của hệ thống Hành tinh X.Các vụ động đất đã gây chấn động ở Nhật Bản, Peru, New Zealand, Argentina và Indonesia trong vài tuần qua.Ngày hôm qua, Fiji - cũng nằm trên Vành đai Lửa - đã bị rung động bởi một chấn động lớn.Ông Meade cho rằng Sách Khải huyền trong Kinh thánh đã nói khi nào Nibiru sẽ xuất hiện.Khải huyền 12: Câu 1-2 nói về một "điềm lớn xuất hiện trên trời" về "một người phụ nữ, mình khoác Mặt Trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao."Sử dụng mô hình máy tính về sự chuyển động của các ngôi sao và hành tinh, Meade tuyên bố điều này sẽ khớp với sự thẳng hàng của các thiên thể vào ngày 23/9.Ông nói: "Trong khung thời gian này, ngày 23/9/2017, mặt trăng sẽ xuất hiện dưới chân chòm sao Xử Nữ."Mặc trời có vẻ như chính xác là khoác lên Xử Nữ... Sao Mộc được sinh ra vào ngày 9/9/2017. 12 ngôi sao ngày hôm đó bao gồm 9 ngôi sao của Sư Tử, và sự thẳng hàng của 3 hành tinh là Sao Thủy, Sao Kim và Sao Hỏa - tất cả kết hợp để tạo thành 12 ngôi sao trên đầu Xử Nữ.""Do đó các chòm sao Xử Nữ, Sư Tử và Xà Phu đại diện cho một dấu hiệu độc nhất, chỉ có một lần trong thế kỷ, chính xác như mô tả trong chương 12 của sách Khải huyền. Đây là điểm đánh dấu thời gian của chúng ta."Meade tuyên bố rằng dấu hiệu của Con Mãng xà đỏ với 7 đầu, 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện - được nhắc tới trong Khải huyền 12: 3 - đại diện cho Nibiru.Sử dụng "thứ tự thời gian theo Kinh Thánh," ông cho biết nó sẽ xuất hiện vào ngày 5/10 và quét sạch cuộc sống trên Trái đất.Các nhà khoa học độc lập đã suy đoán về sự tồn tại của một hành tinh khác - thường được gọi là Hành tinh X - từ thế kỷ 19.Nhưng lý thuyết này đã không được ủng hộ, do đó vào năm 1976, khi nhà văn Zecharia Sitchin tuyên bố đã tìm thấy một mô tả về hành tinh khổng lồ tên là Nibiru trong các tài liệu của người Babylon, ông đã bị nhạo báng.Ông đã tuyên bố rằng quỹ đạo của Nibiru - nơi là nhà của một chủng tộc ngoài hành tinh tên là Annunaki - đưa nó tới gần Trái đất sau mỗi 3600 năm.Những người tự gọi mình là "người nói sự thật" này đã tiên tri rằng trong lần tiếp theo Nibiru tới gần, nó sẽ phá hủy sự sống trên Trái đất với một va chạm hoặc gần va chạm.Họ đã bị chế giễu khắp nơi - cho tới khi các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ California tìm ra bằng chứng cho thấy rằng lời tiên tri này có thể là đúng.Những người nghiên cứu không gian đã tuyên bố tìm thấy bằng chứng của một hành tinh thứ 9 lớn gấp 15 lần kích thước Trái đất ở vòng tối bên ngoài Hệ Mặt Trời vào năm ngoái.Họ đã đặt tên hành tinh này là Hành tinh 9. Hành tinh này được cho là mất tới 20.000 năm Trái đất để đi hết 1 quỹ đạo quanh Mặt Trời.Cũng như Meade, họ tuyên bố rằng Hành tinh 9 đang tiến gần Trái đất từ một góc xiên.Họ cũng nói rằng nó lớn đến mức trường hấp dẫn của nó thực sự đang khiến Mặt Trời và cả Hệ Mặt Trời nghiêng một góc 6 độ.Một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên cuối cùng: các nhà thiên văn học ở Viện Công nghệ California cho rằng chúng ta sẽ nhìn thấy Hành tinh 9/Hành tinh X/Nibiru vào mùa Đông năm 2017.