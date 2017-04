Chiến dịch an toàn đường bộ năm 2017 nhằm nâng cao tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn, góp phần tạo thói quen thắt đây đai an toàn cho người điều khiển, cũng như người ngồi trên xe, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, và xây dựng xã hội giao thông văn minh, an toàn cho Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch An toàn đường bộ Toyota được triển khai từ năm 2014 với sự tham gia của 10 quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương bao gồm Brunei, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philipines, Thái Lan và Việt Nam.

Theo kết quả nghiên cứu của Toyota tại 5 nước Đông Nam Á cho thấy chỉ có 25% người điều khiển xe và hành khách trên xe có thắt dây an toàn, trong khi túi khí có thể vận hành tốt hơn 15 lần khi dây an toàn được cài chặt. Thêm vào đó, dây đai an toàn cũng giúp giảm nguy cơ gây tử vong lên đến 50% đối với hành khách ngồi ghế trước và 75% đối với hành khách ngồi ghế sau.

Năm nay, Chiến dịch an toàn đường bộ Toyota mang thông điệp “Hãy luôn thắt dây an toàn” kéo dài trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8/2017, hướng tới nâng cao ý thức sử dụng dây đai an toàn tới cộng đồng: Hãy thắt dây an toàn dù chỉ là quãng đường ngắn, hãy thắt dây an toàn dù xe có trang bị túi khí, hãy thắt dây an toàn dù áo có thể bị nhăn, hãy thắt dây an toàn dù cảm thấy gò bó và hãy thắt dây an toàn dù bạn là tay lái lụa.

Bà Eriko Watanabe - Phó Giám Đốc Khối Bán hàng & Dịch vụ TMV trao tặng Gói tài trợ đào tạo kỹ thuật cho trường ĐH Công Nghệ GTVT (2)

Trong khi đó, trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo Kỹ thuật Toyota (hay còn gọi là T-TEP), nhằm tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa công tác đào tạo tại các trường, mang tới điều kiện học tập và thực hành nghề tốt nhất cho các học viên, Công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ tài trợ thiết bị đào tạo kỹ thuật thường niên cho 5 trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Buổi Lễ tại Hà Nội được tổ chức vào ngày 20/3 lần lượt tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội. Lễ tài trợ tại TP. Hồ Chí Minh được tổ chức ở riêng từng trường vào ngày 25/3 tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật HCM.