TP - Giá lên tới 500.000 đồng/kg nhưng rau hoa tuyết vẫn đắt hàng. Đây là một trong hàng trăm loại rau được trồng trong trang trại rau hữu cơ đạt chuẩn châu Âu ở vùng ven thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ông Low Kok Chiang trong trang trại rau.

Trồng rau trên đất sạch

Trang trại rau Tượng Sơn rộng hơn 3ha do doanh nhân Singapore Low Kok Chiang và vợ là Lưu Huỳnh Khánh (quê quán TPHCM) dày công xây dựng tại thôn Định An (xã Hiệp An, Đức Trọng) đang tạo công ăn việc làm cho 60 lao động. Ông Low tâm sự từng đến nhiều nước ở Đông Nam Á nhưng không nơi nào phù hợp để trồng rau củ an toàn bằng Đà Lạt.

Ông kể mười mấy năm trước, lần đầu tiên đặt chân lên Đà Lạt đã bị mê hoặc bởi khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, cây cối sum suê và đất đỏ bazan màu mỡ. Ông chọn mua thửa đất dưới chân núi Voi để trồng rau xà lách xuất khẩu nhưng đã thất bại. Nguyên nhân do thiếu kinh nghiệm, chưa nghiên cứu kỹ về thị trường. “Ngày ấy rau hữu cơ còn quá mới mẻ, xa lạ với người tiêu dùng nên rau của chúng tôi không cạnh tranh nổi, đành cho thuê đất rồi quay về TPHCM mở đại lý buôn bán ô tô”, bà Khánh nói.

Năm 2015, việc kinh doanh ô tô đang khá hanh thông nhưng ông Low vẫn gom vốn trở lại Đà Lạt mở trang trại để hiện thực hóa giấc mơ trồng rau hữu cơ, mô hình nông nghiệp sạch với quy trình canh tác vào loại khắc khe nhất. Ông nhập nhà kính hiện đại từ Israel với hệ thống thiết bị tự động điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ. Bởi đất khu vực này đã bị ô nhiễm nên ông phải thay thế bằng loại đất sạch trộn với giá thể để gieo trồng trong nhà kính. Đất ngoài nhà kính cũng được khử trùng cẩn thận. Toàn bộ hạt giống, phân vi sinh được nhập khẩu để đảm bảo an toàn.

Bắt sâu bọ bằng phương pháp thủ công

“Người tiêu dùng đang có xu hướng dùng rau sạch nên chúng tôi có phương châm những gì bón cho cây phải đảm bảo không gây hại cho người”, ông Low nói. Kỹ sư Nguyễn Thị Phương Thảo giải thích cụ thể hơn: Trang trại nói không với phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Chủ trang trại nhập phân dê từ nước ngoài về hoặc hướng dẫn công nhân ủ các phế phẩm nông nghiệp làm phân để bón cho cây.

Dưới chân nhà kính trồng hàng rào sả, củ hồi…, những loài cây có tinh dầu nặng mùi để xua đuổi côn trùng. Trang trại còn tự chế loại dung dịch dùng để phun xịt ngừa côn trùng. Đó là hỗn hợp ớt, gừng và tỏi xay nhuyễn ngâm nước, pha với tinh dầu cam. Hằng ngày các công nhân còn đến từng luống rau lùng bắt các loại côn trùng và sâu gây hại.

Có hơn 140 loại rau, củ được trồng trong trang trại. Ngoài những loại rau thông thường của Đà Lạt còn có một số giống mới lạ như sú baby, lơ baby, cải kale, cải cầu vồng…, quý hiếm như hoa tuyết và tiểu mạch thảo. Ông Low nói rau hoa tuyết có tác dụng chống gốc tự do (chất ô xy hóa) trong cơ thể, thủ phạm làm gia tăng sự lão hóa và phát sinh nhiều căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư.

Thân và lá hoa tuyết óng ánh những tinh thể trong suốt do cây hấp thụ chất đất, khí trời cao nguyên cùng nước biển được chở về từ tỉnh Ninh Thuận (cách Đà Lạt cả trăm cây số) để tưới hằng ngày. Tiểu mạch thảo có hình dáng gần giống mạ non được ép lấy nước trị bệnh tiểu đường.

Rau hoa tuyết được tưới bằng nước biển.

Rau mua về ăn ngay, không cần rửa lại

Rau được thu hái trước khi mặt trời mọc (không để nắng chiếu rọi làm giảm chất lượng) rồi rửa, sơ chế, đóng bao, dán tem, chuyển vào kho lạnh vô trùng. Nhà xưởng sơ chế rau luôn giữ nhiệt độ dưới 10 độ C và được khử trùng hoàn toàn theo chuẩn ISO:22000 dành cho nhà máy chế biến thực phẩm.

Khu vực đóng gói, cấp đông rau củ được vô trùng ngay từ cửa ra vào để đảm bảo an toàn vệ sinh sản phẩm. Ngay cả phòng chuyển hàng, đưa hàng từ kho lạnh ra xe lạnh cũng có máy lạnh chống shock nhiệt cho rau. Nước rửa rau được xử lý bằng tia cực tím, R.O đạt chuẩn nước uống an toàn nên người tiêu dùng mua về là có thể ăn ngay, không cần rửa lại.

Rau được chuyển nhanh bằng xe lạnh hàng ngày xuống cửa hàng của trang trại Tượng Sơn tại TPHCM. Giá bán các loại rau trung bình từ 60.000 - 70.000 đồng/kg và được đóng sẵn từng gói nhỏ chỉ 20.000 - 30.000 đồng/gói, phù hợp cho khách hàng từ bình dân đến cao cấp. Trang trại còn chế biến các loại nước thanh lọc cơ thể từ các loại rau, củ như nước táo chua, tiểu mạch thảo hạ đường huyết, ép táo và hoa tuyết ngừa ung thư…

Các chuyên gia Hà Lan đã nhiều lần đến lấy mẫu rau ngay tại vườn hoặc ở xưởng chế biến để phân tích với kết quả các mẫu thử đều an toàn. Trên cơ sở đó, Tổ chức Control Union đã cấp chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ cho trang trại Tượng Sơn. Hiện sản lượng rau của trang trại không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng.