TPO - Bạch Dương cẩn thận tiền mất tật mang, Song Tử đau đầu chuyện tình cảm, Song Ngư sẽ có “gấu”, Cự Giải công việc tiến triển tốt, Xử Nữ được tỏ tình, Ma Kết tài chính khá khẩm.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Công việc của Bạch Dương trong tuần này khá ổn định, không có quá nhiều rắc rối xảy ra. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bạn cần tập trung cao độ, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp, mọi thông tin mà mình tiếp nhận được, không nên nói nhiều và tỏ ra nịnh bợ cấp trên quá mức.

Phương diện tài chính có một chút biến động. Bạn cần hạn chế việc mua sắm hay đầu tư vào việc kinh doanh hay một hạng mục nào đó đề phòng tiền mất mà tật mang.

Chuyện tình cảm của Bạch Dương trong tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo khá thăng hoa, đặc biệt là với những bạn còn độc thân. Bạn sẽ có cơ hội để bộc lộ tình cảm với người mà mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Công việc của Kim Ngưu tuần này không thuận lợi cho lắm. Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá lo lắng. Vào khoảng thứ tư, công việc sẽ có thay đổi lớn, hãy chuẩn bị tâm lý.

Kim Ngưu nên thận trọng trong việc chi tiêu vì phương diện tài chính cũng có chút biến động. Những khoản thu nhập cũng có gia tăng nhưng những khoản phải chi còn tăng nhiều hơn. Bạn cần có kế hoạch tích lũy đề phòng khủng hoảng bất ngờ.

Kim Ngưu trong tuần này chịu sự ảnh hưởng của sao Diêm Vương nên mất tập trung, nhất là khi xử lý những vấn đề quan trọng. Đối với nửa kia bạn cũng không được toàn tâm toàn ý nên mâu thuẫn rất dễ phát sinh.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Nhờ có sự ảnh hưởng của mặt trời nên diễn biến công việc của Song Tử trong tuần này khá tốt. Mặc dù khối lượng công việc tăng cao, một vài đồng nghiệp cũng chơi xấu bạn nhưng với năng lực và bản lĩnh của mình, Song Tử có thể vượt qua dễ dàng.

Thần may mắn đang mỉm cười với Song Tử, những khoản thu sẽ có bước đột phá mới. Tuy nhiên, may mắn rất ngắn ngủi nên bạn cần lên kế hoạch tích lũy ngay, đừng vội nghĩ tới chuyện mua sắm.

Song Tử cảm thấy khá đau đầu và mệt mỏi trong tuần này bởi chuyện tình cảm ngày càng trở nên rắc rối, mâu thuẫn xung đột giữa hai bạn liên tiếp xảy ra. Song Tử không nên hi vọng về một tương lai xa quá, hãy tập trung giải quyết “chiến tranh” trước mắt đã.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Công việc của Cự Giải tiến triển khá tốt. Tuy nhiên, Cự Giải không nên nóng vội. Dù bạn làm việc tốt đến đâu, trong thời gian ngắn bạn cũng không nên quá kỳ vọng vào một kết quả tốt, cái gì cũng cần phải có thời gian, đừng tự mình tạo áp lực cho mình.

Tình hình tài chính hầu như không có biến động, bạn sẽ không có nhiều việc phải dùng đến tiền. May mắn là một ai đó sẽ mang lại cho bạn một khoản thu rất hời vào cuối tuần.

Tình cảm của Cự Giải trong tuần này không được suôn sẻ như mong muốn. Tình cảm của bạn ra sao, hãy nói rõ ràng, bạn cứ lập lờ nước đôi sẽ chỉ làm cho đôi bên thêm tổn thương hơn.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Công việc của Sư Tử xuất hiện khá nhiều chướng ngại vật. Bằng sự linh hoạt của mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua được mọi khó khăn này.

Sư Tử không nên liều lĩnh đầu tư vào một hạng mục kinh doanh nào đó mà bản thân mình chưa thực sự hiểu rõ. Hơn nữa, khoảng thời gian này, thần may mắn chưa tới nên bạn không nên đặt hi vọng quá cao vào những trò may rủi.

Trong chuyện tình cảm, Sư Tử không nên hành động theo trái tim mà cần dùng cả cái đầu để suy nghĩ. Bạn phải xác định rõ, hai bạn có hợp với nhau không, tương lai có thể ở bên nhau không rồi hãy tính tới chuyện kết hôn.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Công việc của Xử Nữ trong tuần này có một chút thay đổi, bạn cần tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh hiệu suất công việc. Bên cạnh đó, Xử Nữ nên lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, giữ gìn mối quan hệ với đồng nghiệp.

Nếu muốn đi du lịch trong mùa hè này, Xử Nữ nên lên kế hoạch tiết kiệm ngay từ bây giờ. Đừng chỉ bằng lòng với những khoản lương cố định hàng tháng, bạn hoàn toàn dùng tài lẻ của mình để kinh doanh nhỏ. Những khoản chi trong tuần này cũng không ngừng tăng lên, Xử Nữ cần lên chế hoạch chi tiêu cho hợp lý.

Trong tuần này, Xử Nữ khả năng cao sẽ được tỏ tình. Trong bất kì trường hợp nào, bạn vẫn nên giữ thái độ hòa nhã, nếu bạn không thích người ta thì vẫn nên từ chối một cách vui vẻ nhất, không nên phản ứng gay gắt quá.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Tuần này, Thiên Bình vô cùng bận rộn với công việc. Áp lực công việc tăng cao, lúc nào cũng canh cánh suy nghĩ làm sao để tăng hiệu quả công việc, làm sao để cấp trên hài lòng. Bình tĩnh sẽ là chìa khóa để thành công.

Kiếm tiền không phải là vấn đề bạn cần quan tâm trong tuần này. Tình hình tài chính không biến động nhiều. Bạn không có nhiều khoản phát sinh, số tiền bạn đã tích lũy được trước đó vẫn đủ để bạn tiêu xài trong một thời gian dài nữa.

Thiên Bình chuẩn bị tinh thần đón nhận một vài rắc rối về chuyện tình cảm trong tuần này. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Mâu thuẫn, hiểu lầm thường xuyên xảy ra. Nguyên do phần lớn là vì Thiên Bình quá đào hoa.

Thần Nông (24/10 - 21/11)

Trong công việc, giữa Thần Nông và đồng nghiệp hoặc cấp trên sẽ không tránh được việc phát sinh mâu thuẫn. Bạn nên bình tĩnh giải quyết, không nên phản ứng gay gắt quá khiến mọi chuyện thêm xấu đi.

Tình hình tài chính của Thần Nông trong tuần này có thể sẽ phát sinh một chút biến động bất ngờ, nhưng may mắn là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến những khoản thu nhập của bạn.

Tình cảm là vấn đề khiến Thần Nông phải đau đầu trong tuần này. Nửa kia có vẻ như cảm thấy khó chịu khi bạn cứ liên tục nhắn tin, mặc dù thói quen này trước đây không có vấn đề gì nhưng giờ lại khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Bạn nên tìm hiểu nguyên nhân và xem lại mối quan hệ giữa hai người.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thì bạn sẽ gặp phải một chút rắc rối với khách hàng trong tuần này. Cho dù bạn có làm tốt, phục vụ, đáp ứng tốt tới đâu thì vẫn không thể làm vừa lòng khách hàng.

Tài chính không mấy khởi sắc. Nguyên nhân không phải là bạn không biết làm thế nào để kiếm tiền mà do bạn đang vung tay quá trán, tiêu tiền không kế hoạch. Cần tiết chế chi tiêu.

Chuyện tình cảm của Nhân Mã không được như ý muốn. Bạn cuốn hút người khác giới, đó là ưu điểm, cũng là nhược điểm. Nhân Mã cần xác định rõ bản thân mình, không nên đứng núi này trông núi nọ kẻo ngày lắm mối tối nằm không.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Công việc của bạn diễn ra khá suôn sẻ, chỉ cần bạn tập trung và dồn hết tâm huyết thì không có chướng ngại vật nào có thể cản lối. Bên cạnh đó bạn cần làm tốt quan hệ với mọi người xung quanh, có như vậy thì hiệu quả công việc mới lên cao.

Tình hình tài chính của bạn so với trước đây có vẻ khá khẩm hơn một chút. Trong tuần này, nếu có điều kiện và nhu cầu thì bạn có thể mua nhà, mua xe hoặc những món đồ giá trị, khả năng sẽ được giảm giá hoặc mua với giá hời.

Chuyện tình cảm của Ma Kết tiến triển khá nhanh trong tuần này, mặc dù hai bạn mới chỉ vừa bắt đầu thôi, vẫn còn có chút ngượng ngùng nhưng ngày càng bị thu hút bởi đối phương.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Công việc không nhiều rắc rối nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Phiền phức có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và nếu bạn không xử lý khéo léo, hậu quả sẽ rất khôn lường.

Có rất nhiều chuyện xảy ra không theo như ý muốn của bạn, tài chính cũng vậy. Mặc dù bạn nghĩ rằng mình sẽ để dành được một khoản kha khá nhưng ngay sau đó rủi ro ập đến và bạn lại phải chi tiền để khắc phục.

Bảo Bình là người luôn đặt khá nhiều hi vọng vào chuyện tình cảm, nhất là những bạn còn độc thân. Lúc nào cũng khao khát tìm được một nửa cho riêng mình càng nhanh càng tốt. Chuyện tình cảm nên thận trọng nếu không người tổn thương sẽ chính là bạn.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư công việc thuận buồm xuôi gió, có điều, nếu bạn muốn tăng lương hay thăng chức thì không thể chỉ dựa vào năng lực sẵn có. Bạn cần dành thời gian để học tập, tích lũy thêm tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

Nếu muốn có những khoản thu thì bạn buộc phải hợp tác với người khác trong tuần này, một mình không thể làm được gì.

Song Ngư sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ và mới mẻ trong chuyện tình cảm. Dù còn rất nhiều khuyết điểm nhưng với tấm chân tình, chắc chắn bạn sẽ tìm được một nửa của mình trong tuần này.