Dư luận đang xôn xao với việc tôm hùm đỏ được nuôi lén ở Đồng Tháp được hô biến thành đặc sản có giá hơn 600.000 đồng/kg. Theo một số chuyên gia nông nghiệp, loại tôm này là động vật ngoại lai có nguy cơ gậy hại mùa màng hơn cả ốc bươu vàng.

Tuy nhiên, loại tôm này hiện được nuôi ở hơn 20 quốc gia như Mỹ, Australia, Anh, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc…

Chị cho biết thêm rằng tôm này mua tươi sống phải lấy từ Trung Quốc, giá rẻ như cho nhưng chị không dám mua. (Mard.gov.vn)

Tôm hùm đỏ gây nguy hại còn hơn cả ốc bươu vàng

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Công – giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp – cho biết loại tôm này không được phép nuôi. Ông Công cho hay, nếu phát hiện nơi nào còn nuôi lén thì ngoài buộc tiêu hiểu còn xử lý mạnh tay.Dù vậy, như Zing đưa tin, hầu hết mối buôn được bán qua mạng nên không có địa chỉ cửa hàng cụ thể. Trung bình, tôm hùm đỏ có giá sỉ từ 180.000 – 250.000 đồng/kg (chưa sơ chế) và bán lẻ từ 300.000-400.000 đồng/kg.Chị Thúy, một chủ buôn tại TP. HCM cho hay chị chủ yếu lấy hàng đông lạnh có nguồn gốc từ Mỹ và không hề biết sản phẩm này có được phép hay không. Trung bình từ 1-2 tháng, chị bán vài chục tấn tôm hùm đất cho các chủ nhà hàng ở TP. HCM, Vũng Tàu, Hà Nội…Nhiều người do tò mò mua về ăn thử nhưng chất lượng được đánh giá là không ngon như quảng cáo, loại tôm này nhiều vỏ cứng, không dễ ăn.Được biết, một nhà hàng ở Yên Phụ (Tây Hồ) cũng nhập loại tôm này về để làm đặc sản “khai xuân” với lời quảng cáo ăn tôm hùm đất sẽ “đỏ” cả năm do loại tôm này sau khi chế biến có màu đỏ rực rỡ, bắt mắt.Trên báo Tuổi trẻ, Ông Phạm Minh Chí – phó phòng thanh tra Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Tháp cho biết, chi cục xác định sinh vật lạ do ông Hòa nuôi là tôm hùm đỏ (hay tôm hùm đất), tên khoa học là Procambarus clarkii, một loại giáp xác nước ngọt, nguồn gốc ở nam Hoa Kỳ, có nhiều khả năng còn nguy hại hơn cả ốc bươu vàng.Trước đó, Tại Đồng Tháp, trường hợp ông Trần Văn Hòa (Giám đốc Công ty sen Hoàng Giang) lén lút nuôi tôm hùm đỏ từng bị xử lý hình thức nhắc nhở và làm cam kết không tái phạm.